В Пловдив отвори врати нов бутиков обект, който въвежда различен стандарт в гурме културата на града. До Новотела, започна работа бутикът "ЛюЛю“ - първият в България, специализиран във висок клас швейцарски занаятчийски шоколад, вина и селектирани гурме продукти. Инициативата е на пловдивчанката Мария Кацарова, която след близо 25 години живот в Швейцария се завръща в родния си град с идея да пренесе част от местната култура и вкус.

"Концепцията надхвърля стандартното пазаруване и цели да предложи цялостно изживяване, базирано на внимание към детайла, естетика и селекция от малки производители", каза за Plovdiv24.bg Мария Kaцарова.

Бутикът предлага продукти от утвърдени европейски шоколатиери и марки, сред които Jorge Cardoso, Orfève, Eolis, deVina, Durig Chocolatier Lausanne и Villars.

Асортиментът включва разнообразие от нестандартни вкусове – черен шоколад с круша, комбинации с японския цитрус юзу, розов органичен шоколад и продукти с швейцарска меренга. Според създателката всеки продукт е подбран като "артистично решение“, а не като масов артикул.

За откриването в Пловдив пристигна и световноизвестният шоколатиер Jorge Cardoso от Лозана, двукратен световен шампион, който създаде специална шоколадова плочка с изображение на Античен театър Пловдив.

Освен шоколад, "ЛюЛю“ предлага селекция от швейцарски и български вина, както и гурме сирена, включително автентичен грюер. В бъдеще се предвижда разширяване на концепцията с предлагане на швейцарско фондю през зимните месеци и изработка на персонализирани шоколадови изделия за събития и корпоративни клиенти.

Бутикът носи името "ЛюЛю“ - вдъхновено от галеното име на малкия син на собственичката, като идеята е да се съчетаят усещания за уют, емоция и лукс.

С откриването си "ЛюЛю“ поставя началото на нов сегмент в търговията с гурме продукти в България, позиционирайки се като място за специални поводи, подаръци и ценители на високия клас шоколад.