Магазин от популярната дрогерий верига в търговски център "Хали“ на Малката Главна в Пловдив е преустановил дейността си, съобщава репортер на Plovdiv24.bg. Става дума за магазин na dm.

По информация, публикувана на официалния сайт на компанията, този обект е отбелязан като окончателно затворен.

Това не е първата промяна в присъствието на dm в града. По-рано компанията затвори свой обект в срещу Дондуковата градина и на нейно място бе открит магазин от конкурентна верига.

DM е сред водещите дрогерийни вериги в Европа и предлага над 16 000 артикула в различни категории – козметика, продукти за лична хигиена, стоки за дома, бебешки продукти, храна за домашни любимци и други. Асортиментът включва и над 20 собствени марки, сред които добре познатите Balea, babylove, alverde, dmBio, Denkmit, Dontodent и Profissimo. dm е член на Сдружението за модерна търговия (СМТ) в България.

В магазините на dm в България не се предлагат лекарствени продукти и медицински изделия, тъй като веригата е позиционирана изцяло в сегмента на дрогерийната търговия.

Очаква се промените в локацията да бъдат част от по-широка стратегия за оптимизация на търговската мрежа и адаптация към по-изгодни и по-големи пространства.