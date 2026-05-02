Чуждестранните инвестиции в България отбелязаха впечатляващ ръст от 90% през първите два месеца след присъединяването на страната към Еврозоната в сравнение със същия период на миналата година. Данните бяха представени по време на регионална бизнес конференция в Пловдив, където стана ясно, че в момента тече процедура по сертифициране на още 10 компании, които планират да открият производства у нас.

Според предварителните данни на Българската народна банка, плавният преход от лева към еврото е основният двигател за засиленото внимание от страна на чуждестранния бизнес. Докато през 2025 г. повишението на инвестициите е било 30% спрямо предходната година, настоящият ръст през януари и февруари се определя като невиждан досега.

Главният секретар на Българската агенция за инвестиции Юлиян Балчев поясни пред БНТ, че интересът е концентриран предимно в преработващата индустрия, производството на автомобилни части и компоненти, както и електрониката. В "Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) се наблюдава и засилено азиатско присъствие, като само преди десет дни регионът е бил посетен от японския посланик за обсъждане на текущи и бъдещи проекти. Изпълнителният директор на ТИЗ инж. Пламен Панчев потвърди, че до момента в региона са привлечени над 200 компании, осигуряващи работа на повече от 50 хиляди души.

Паралелно с икономическия разцвет, индустрията инвестира активно и в технологии за намаляване на въглеродния отпечатък. Теодора Петрова-Василева, търговски директор в предприятие за продукти ниско и средно напрежение, представи данни, според които компанията е намалила потреблението на енергия с 22% за пет години. Спестените 1250 тона въглеродни емисии се равняват на ефекта от спирането на електричеството в малък град за цяла година.