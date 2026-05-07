Пловдив изостава с близо 4000 места в детските градини, паркингите се задръстват, а нови жилищни блокове изникват в зони, в които вече няма свободни места в училищата. Решенията съществуват – Виена, Мюнхен и Берлин ги прилагат от години. Plovdiv24.bg направи задълбочено проучване кои от тях могат да бъдат пренесени в Пловдив без промяна на националното законодателство.

Презастрояването на Пловдив отдавна не е само естетически проблем. То е инфраструктурен, социален и - ако не се вземат мерки - финансов. Под тепетата днес съществуват цели жилищни зони, в които новопостроени блокове се изправят пред задръстени улици, претоварени детски градини и училища, и инженерна инфраструктура, която не е оразмерена за реалната гъстота. Тракия-разширение, Кючук Париж, Остромила, Беломорски, части от Южен и Северен район – всички тези квартали показват симптомите на едно явление, което в Германия наричат "Verdichtung ohne Begleitinvestitionen" - уплътняване без съпътстващи инвестиции.

Дискусията дали проблемът е реален вече е приключена. Въпросът, на който нито една българска община още не е дала пълноценен отговор, е друг: какво конкретно може да направи местната власт в рамките на действащото законодателство?

Анализ на най-добрите европейски практики показва, че Община Пловдив разполага с повече инструменти, отколкото се твърди публично. Голяма част от тях не изискват промяна в Закона за устройство на територията. Изискват политическа воля, компетентна администрация и стратегическа визия отвъд един мандат.

Защо настоящата система не работи

Действащата нормативна рамка в България страда от една структурна слабост: Строителството е процес, а социалната инфраструктура е политика. Първото има ясни срокове, инвеститори, икономически натиск и юридически инструменти. Второто зависи от общински бюджети, държавни програми и политически приоритети, които често не съвпадат с темпото на застрояване.

Резултатът е драматичен дисбаланс. В "Тракия" нови блокове се вдигат на разстояние под 100 метра от училище, което вече работи на двусменен режим. Главният архитект няма правен инструмент да откаже разрешение за строеж с мотив "недостатъчна социална инфраструктура" - такъв мотив не съществува в чл. 142-148 от ЗУТ.

Това означава, че решението трябва да дойде преди разрешението за строеж - на ниво устройствено планиране, общинска политика и междинни инструменти, които българските общини рядко използват.

Краткосрочни стъпки: Какво може да се направи още този мандат

1. Публичен регистър на капацитета по райони (примерът на Виена)

Виена поддържа онлайн публичен "Stadtteilatlas" – интерактивна карта, която за всеки квартал показва натовареността на детските градини, училищата, болниците, ВиК инфраструктурата и електроснабдяването. Всеки гражданин и всеки инвеститор може да види капацитета и резервите.

Пловдив може да изгради подобна карта в рамките на 6 месеца. Тя няма да блокира строителството, но ще създаде прозрачност и обективна основа за решения. Когато един район показва червено по три показателя, политическата цена за одобрение на нов мащабен ПУП в него става твърде висока за всяка администрация. Това е инструмент за обществен и медиен контрол, който днес липсва.

2. Реформа на Фонд "Благоустрояване": разширен обхват и значително по-високи постъпления

Създаденият от администрацията на кмета Костадин Димитров през 2025 г. общински фонд, в който постъпват 60% от приходите от увеличената такса за разрешение за строеж, в момента финансира улици, паркове и детски площадки. Това е добре, но крайно недостатъчно за реалния мащаб на инфраструктурния дефицит. ОбС-Пловдив има възможност да направи две паралелни промени, които ще трансформират фонда от символичен инструмент в реален лост.

А) Разширяване на обхвата към образователна инфраструктура

ОбС може с решение да разшири обхвата на фонда, за да включи и образователна инфраструктура – нови детски градини, разширения на училища, пристройки. При действащата такса от 12 лв./кв.м РЗП за многофамилно жилищно строителство и 7 лв./кв.м за еднофамилни сгради, фондът се очаква да генерира между 8 и 12 милиона лева годишно. Една нова детска градина в Пловдив струва между 3 и 5 милиона лева. Дори при настоящите параметри фондът може да финансира поне една нова детска градина годишно – нещо, което не се е случвало в града повече от десетилетие.

Б) Същинско увеличаване на размера на таксите по европейски модел

Това е по-важният и много по-радикален разговор. Дори след увеличението от май 2025 г., общинската такса за съгласуване на проекти и издаване на разрешение за строеж в Пловдив остава в пъти под европейските нива. Сравнението е безмилостно:

Пловдив 2025 г.: 12 лв./кв.м РЗП за многофамилно жилищно строителство = около €6,14/кв.м

Франция (taxe d'aménagement): €40–225/кв.м в зависимост от ставката, определена от съответния департамент. Само за стандартен апартамент от 80 кв.м в Лион или Тулуза вноската е €4 000–10 000 еквивалент

Великобритания (Community Infrastructure Levy): £50–200/кв.м за жилищно строителство в градските центрове, плюс отделни инфраструктурни договори по Section 106 за големи проекти

Германия (Erschließungsbeitrag): €30–150/кв.м, плюс инфраструктурни вноски по местни модели като SoBoN в Мюнхен, които често достигат €100–500/кв.м

Австрия (Aufschließungsabgabe и Bauplatzabgabe): €30–80/кв.м в зависимост от плътността и зоната

Абсолютните стойности казват само половината истина. По-важно е каква е таксата като процент от пазарната цена на новото жилище – защото това показва каква част от стойността, генерирана от строителството, се връща обратно в инфраструктурата на града. Ето актуалната картина за 2025–2026 г.:

Пловдив (текущо): при средна цена на новото жилищно строителство от €1 200–1 500/кв.м, общинската такса от €6,14/кв.м представлява само 0,4–0,5% от цената.

Пловдив (премиум зони): в кварталите Кършияка, Христо Смирненски и в централната част, където новото строителство достига €2 000–3 000/кв.м, същата такса от €6,14/кв.м е едва 0,2–0,3% от цената – почти символична.

Виена: при средна цена на новото строителство €7 800/кв.м и инфраструктурна такса €30–50/кв.м, ставката е 0,4–0,6%.

Берлин: при цена около €7 000/кв.м и €50–150/кв.м инфраструктурни такси, ставката е 0,7–2,1%.

Мюнхен: при цени около €11 500/кв.м за ново строителство и инфраструктурни вноски €100–500/кв.м (Erschließungsbeitrag в комбинация със SoBoN), ставките достигат 0,9–4,3% от цената.

Лион: при средна цена €5 500/кв.м и taxe d'aménagement в диапазона €40–150/кв.м, ставката е 0,7–2,7%.

Тулуза: при ~€5 000/кв.м цена и €40–225/кв.м такса (по-високи департаментни ставки), процентът достига до 4,5%.

Лондон (ново строителство): при €11 900/кв.м и €60–240/кв.м (CIL плюс Section 106 договори), ставката е 0,5–2,0%.

Манчестър: при €5 150/кв.м и €50–100/кв.м, ставката е 1,0–1,9%.

Картината е недвусмислена.като принос към местната инфраструктура. Виена, която често е давана като пример за "балансиран" режим, е на 0,4-0,6%. Мюнхен и Тулуза достигат до 4-4,5%. Дори Манчестър, далеч от лондонските цени, е на 1-2%.

С други думи, дори увеличаване на таксата в Пловдив до 25-30 лв./кв.м (€13–15/кв.м) при средна цена на новото строителство от €1 500/кв.м означава 0,9-1,0% от цената - тоест Пловдив ще бъде на нивото на Берлин, Лион или Манчестър и все още значително под Мюнхен. При зонална диференциация до 30-40 лв./кв.м в централните райони (€15–20/кв.м) при цени на премиум новото строителство от €2 500/кв.м, таксата ще бъде 0,6-0,8% от цената, отново под средното европейско ниво.

С други думи, дори най-агресивният сценарий, който този анализ предлага, оставя Пловдив в долната половина на европейския спектър. Това е важно за публичния дебат, защото противниците на увеличението обикновено представят всяко повишение като "екстремно". Числата казват друго. Инвеститорите няма да имат никакво основание за увеличение на цените на жилищата, дори таксите да се увеличат драстично.

Това повишение би довело годишните приходи от Фонд "Благоустрояване" до 18-25 милиона лева - ниво, при което общината реално може да изгражда по 3-5 нови детски градини и училищни пристройки годишно, плюс паралелна улична и парк инфраструктура.

При темпото на новото строителство в Пловдив за последните 3 години, такова увеличение на ставката не би имало значимо охлаждащо влияние върху пазара. За многофамилна сграда с РЗП 2 000 кв.м допълнителните 13-18 лв./кв.м означават 26 000-36 000 лв. – по-малко от 1% от типичната стойност на проекта, който при цена €1 500/кв.м РЗП достига до €3 000 000 (около 5,87 млн. лв.). Аргументът, че това би "убило строителството", е икономически несъстоятелен. Аргументът, че би създал реален поток за инфраструктура, е математически безспорен.

В) Зонална диференциация на ставките

В Мюнхен, Виена и Лондон таксите и инфраструктурните вноски са зонално диференцирани. Централната част плаща повече, защото инфраструктурните инвестиции там са по-скъпи и защото пазарната стойност на новопостроените имоти е по-висока. Тази идея беше формулирана и в Пловдив още през 2020 г. от тогавашния главен архитект Димитър Ахрянов, но така и не беше реализирана.

ОбС-Пловдив може да приеме зонално диференцирана структура:

Централна зона (около Главната, Капана, Стария Пловдив, бул. Шести септември): 30-40 лв./кв.м (€15-20/кв.м)

Уплътнени периферни зони с инфраструктурен дефицит (Тракия, Кючук Париж, Остромила, Беломорски): 20-25 лв./кв.м (€10-13/кв.м)

Нископлътни зони и нови устройствени територии: 12-15 лв./кв.м (€6-8/кв.м)

Еднофамилно жилищно строителство: 7-10 лв./кв.м (€3,5–5/кв.м)

Енергийна реновация и саниране: запазва се символичен размер от 1 лв./кв.м (€0,50/кв.м), какъвто е и в момента

Този подход прави нещо ключово:, не само в приходен. По-високите ставки в претоварените зони стимулират инвеститорите да търсят терени в неуплътнени райони, където градът има капацитет да поеме нови жилища.

Г) Юридическата рамка -ключово уточнение

Тук трябва да се направи важно уточнение. Според чл. 7 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) местните такси по принцип трябва да отразяват разходите по предоставяне на услугата, а не да служат като регулаторен или приходен инструмент. Точно това беше критиката на Камарата на архитектите в Пловдив към увеличението от май 2025 г. - че таксата от 12 лв./кв.м многократно надхвърля реалните административни разходи, които според председателя на КАБ-Пловдив арх. Чавдар Тенев са от порядъка на 200-300 лева за един проект.

Това е реална юридическа уязвимост, която европейските градове са решили чрез раздвояване на инструмента:

Административна такса за съгласуване и одобрение - ниска, базирана на реалните разходи (типично 200-500 лева за проект)

Инфраструктурна вноска (development levy) – значителна, законово обоснована като принос към местната инфраструктура, базирана на стойността и капацитета на новата сграда

Тази разлика е ясно изразена в немското (Erschließungsbeitragsgesetz), френското (Code de l'urbanisme) и британското законодателство (Planning Act 2008, CIL Regulations 2010). В България ЗУТ позволява инфраструктурни вноски по чл. 197, но без обща задължителна правна рамка за тяхното прилагане.

В по-краткосрочен план ОбС-Пловдив може да постигне сходен ефект чрез цените на услугите по устройство на територията (Приложение № 8.3 в местната Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги), които имат по-широк правен обхват от такси по ЗМДТ. По същия начин, по който местните общини определят цените на наеми за общински имоти или цените на билетите за обществен транспорт, цените за услугите по устройство на територията могат да включват и регулаторен компонент.

Дали такова решение би било оспорено в съда е отделен въпрос. Но дори при евентуално оспорване, общината ще е създала прецедент и публичен дебат, който ще ускори необходимите национални законодателни промени. По-голямата стратегическа цена не е в съдебен процес, тя е в това десетилетие да продължи презастрояването с €6/кв.м инфраструктурна вноска, докато европейските градове работят с €40-500/кв.м..

3. Реален, а не формален контрол върху паркоместата

Изискването за минимум едно паркомясто на жилище по Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. е национално и не подлежи на местна промяна. Но начинът, по който общината го контролира, е изцяло местен.

В момента в Пловдив често се одобряват проекти с формално отговарящи паркоместа, които на практика са неизползваеми – твърде тесни, недостъпни маневрено, в стълбищни клетки или с нереалистично сложни маневри. Главният архитект има пълното право да откаже одобрение на проект с такива места.

В Мюнхен функционалността на паркоместата се проверява със симулация на маневрите по стандартизирана методика. ОбС-Пловдив може да приеме подобна местна методика за проверка – нещо, което е изцяло в правомощията му и не противоречи на националната Наредба.

4. Мораториум върху ПУП-промени в проблемни зони (моделът Berlin Milieuschutz)

В Берлин от 2014 г. насам действат т.нар. "Milieuschutzgebiete" – защитени зони, в които измененията на устройствените планове са замразени, за да се запази социалният състав и инфраструктурният баланс. Към 2025 г. в Берлин има над 70 такива зони, обхващащи около 1 милион души.

ОбС-Пловдив има правото да приеме решение за временно непровеждане на изменения на ПУП в конкретни проблемни зони, докато не се актуализира ОУП. Това не отнема права на собственици, не блокира вече одобрени проекти, но спира спиралата на нарастващата интензивност. Кючук Париж, Тракия-разширение и Беломорски са естествените първи кандидати за такъв режим.

5. Разширяване и оптимизация на Синя и Зелена зона

Зоните за платено паркиране са изцяло в местна компетентност. В Амстердам системата покрива над 70% от градската територия и комбинира високи цени за неместни с приоритетни абонаментни винетки за живущите. В Барселона зоните се администрират на ниво супер-квартали (superilles).

Пловдив може да:

разшири Синята и Зелената зона към новите жилищни квартали с проблем

въведе резидентни винетки с приоритет за хора, регистрирани на адрес в зоната

диференцира цените – значително по-високи за неместни, символични за резидентите

въведе нощен режим в проблемни зони

Това няма да реши проблема със самото строителство, но ще облекчи натиска върху жилищните райони и ще създаде икономически стимул инвеститорите да предвиждат повече подземни паркоместа.

6. Методика за оценка на ПУП-промени с инфраструктурен анализ

Когато до главния архитект на Пловдив постъпи предложение за изменение на ПУП за нов жилищен комплекс с 200 апартамента, в момента няма формално изискване проектантът да приложи анализ за натоварването на околната инфраструктура. Анализите, които съществуват, са транспортни и формални.

ОбС може да приеме местна методика, която при ПУП-промени над определен праг (например над 30 жилища или 5000 кв.м РЗП) изисква:

анализ на капацитета на детските градини в радиус 500 м

анализ на училищния капацитет в радиус 1000 м

анализ на ВиК и електро инфраструктура с потвърждение от експлоатационните дружества

транспортен анализ с реални данни, не моделни

Това не блокира одобрението, но създава база, на която гл. архитект може да обоснове отказ или допълнителни условия.

Средносрочни стъпки: 1 до 3 години

7. Доброволни градоустройствени споразумения по чл. 197 ЗУТ (моделът на Мюнхен SoBoN)

В Мюнхен от 1994 г. действа моделът SoBoN – Sozialgerechte Bodennutzung (Социално справедливо ползване на земята). Когато инвеститор иска изменение на устройствения план, което създава нова стойност за неговия имот, той се задължава да поеме до 2/3 от стойността на новосъздадените инфраструктурни нужди – улици, детски градини, социални жилища.

Българският ЗУТ позволява такъв механизъм по чл. 197 – но в България той се използва спорадично и без обща политика. ОбС-Пловдив може да приеме:

типов договор за инвеститори при големи проекти

прагове на проектите, за които се прилагат тези споразумения (например над 10 000 кв.м РЗП)

прозрачна формула за изчисляване на инфраструктурната вноска

специализирано звено в общинската администрация

В замяна инвеститорите получават по-бърза процедура, оптимизирано трасе и предвидимост. В Мюнхен системата е генерирала над 1 милиард евро инфраструктурни вноски за 30 години и е довела до изграждането на стотици детски градини и училища, без да е блокирала пазара.

8. Кандидатстване за европейски средства за образователна инфраструктура

Програмен период 2021-2027 предвижда специални средства за общинска инфраструктура чрез ПРР (Програма за развитие на регионите) и Механизма за възстановяване и устойчивост. Пловдив има капацитет да кандидатства за финансиране на нови детски градини и училищни разширения, но изисква проектна готовност.

Това е въпрос на администрация – необходимо е инвестиционната програма да предвиди готови проекти (одобрени, със собственост на терена, с разрешение за строеж), за да могат при отваряне на схемите да се подадат бързо.

9. Анализ на ОУП и подготовка за актуализация

Действащият Общ устройствен план на Община Пловдив е приет преди години, в други икономически и демографски условия. Той не отразява нито настоящия темп на застрояване, нито реалните нужди на града.

ОбС може да възложи аналитична подготовка за актуализация на ОУП още в текущия мандат, за да може приемането ѝ да започне в следващия. Това включва:

демографски анализ по райони

инфраструктурен анализ

анализ на издадените разрешения за строеж за последните 10 години

обществено допитване

сравнителен анализ с европейски градове със сходен размер (Грац, Зьодертеле, Каляри)

Дългосрочни стъпки: 3 до 5 години

10. Преразглеждане на ОУП с намалени Кинт и повече озеленяване

Настоящият ОУП на Пловдив позволява в редица зони коефициент на интензивност (Кинт) от 2,0 и над 2,0 - нива, които в Виена са допустими само в централната градска част с пряка връзка с метро. В новите жилищни зони на Виена Кинт-овете рядко надминават 1,2.

Преразглеждането на ОУП дава възможност на ОбС-Пловдив да:

намали Кинт в претоварени зони от 2,0 на 1,5 (–25% РЗП на парцел)

увеличи задължителното озеленяване от 30% на 40% или 50% в проблемни зони

намали максималната височина в зони с инфраструктурни ограничения

резервира конкретни общински терени за бъдещи детски градини и училища

въведе плътностни преходи между зоните, за да се избегнат остри контрасти

Това е най-силният законен инструмент в местната власт. Нужни са години за процедурата, но резултатите траят десетилетия.

11. Кооперативни жилищни модели по виенски и цюрихски образец

Виена и Цюрих са двата града, които най-успешно се справят с натиска на пазара чрез кооперативни жилища. В Цюрих през 2011 г. на референдум е приета цел до 2050 г. една трета от жилищния фонд да е в кооперативно или общинско управление. Във Виена общината притежава 220 000 апартамента и заедно с кооперативите контролира над 60% от наемния пазар.

В Пловдив няма традиция в това направление, но ОбС може да:

идентифицира общински терени, подходящи за кооперативни проекти

търси европейски и национални средства за стартова подкрепа

въведе данъчни и устройствени стимули за кооперативни жилищни сдружения

партнира с обществени институции (БАН, университети) за пилотни проекти

Това е дългосрочна стратегия, но единствената, която дава реален отговор на нарастващите цени и невъзможността на средните доходи да следват пазара.

12. Инициатива за национални промени в ЗУТ

Като втора по големина община в страната, Пловдив има политическа тежест да инициира промени в ЗУТ заедно с НСОРБ. Конкретните предложения, които европейският опит препоръчва:

Право на общините да отказват разрешение за строеж при доказан недостиг на социална инфраструктура (по пример на Holland Wro – Wet ruimtelijke ordening)

Задължителни инфраструктурни вноски при големи проекти (по немски модел Erschließungsbeitrag и SoBoN)

По-висок норматив за паркоместа в големите градове – минимум 1,2 на апартамент

Задължителен дял социални/достъпни жилища в проектите над определена големина (по парижки и берлински модел)

Право на първо изкупуване на общината върху имоти в зони за обществено ползване (Vorkaufsrecht)

13. Партньорство с университетите и експертната общност

Пловдив има уникалното предимство да разполага с три университета с архитектурно, инженерно и икономическо направление. ОбС може да институционализира постоянен обществен експертен съвет по устройство на територията, който да анализира всеки голям ПУП и да дава публични становища.

В Берлин подобни структури функционират към всеки районен съвет (Stadtteilbeirat) и техните становища, макар и консултативни, имат значителна тежест в публичния дебат.

14. Стратегия за централната градска част и Стария Пловдив

Старият град вече има специален режим, но централната градска част отвъд тепетата е под нарастващ натиск - от презастрояване, от дигитализация на търговията, от изтегляне на жители. ОбС-Пловдив може да приеме отделна интегрирана стратегия за централната градска част, която включва:

буферни зони с ограничена етажност

защита на типична за Пловдив архитектурна тъкан

активна жилищна политика срещу обезлюдяването на центъра

инвестиции в публични пространства

Това е моделът, по който Грац, Любляна и Брно подходиха към своите централни части и постигнаха обрат на негативните тенденции.

Защо това не се случва досега?

Реалните пречки не са законови. Те са политически, административни и културни.

Първо, в местната политика функционира силно строително лоби, което е икономически по-добре организирано от засегнатите граждани. Бюджетните приходи на общината са структурно зависими от темпото на строителство – нещо, което се видя при острите дебати за таксата от 12 лв./кв.м през 2025 г.

Второ, общинската администрация рядко разполага с кадровия капацитет за сложни инструменти като чл. 197 ЗУТ. За разлика от Мюнхен, където SoBoN се администрира от специализирано звено с над 30 експерти, в българските общини подобни задачи се поемат "на парче" от съществуващи отдели.

Трето, политическият хоризонт е краткосрочен. Резултатите от ОУП преразглеждане и инфраструктурни инвестиции се проявяват след 5–10 години – тоест след следващия общински мандат. Това намалява стимула за тежки реформи.

Четвърто, липсва достатъчна политическа цена за презастрояването. Засегнатите граждани са разпръснати, докато инвеститорите са организирани и силно мотивирани.

Заключение: Реформата е възможна, ако се иска

Анализът на европейския опит показва нещо ключово: законодателството в България не е основната пречка. То е по-консервативно и по-ограничително от германското или австрийското, но позволява достатъчно инструменти, които българските общини още не използват.

Истинският въпрос е стратегически. Иска ли Пловдив да продължи по линията на София от последните 15 години – с презастрояване, инфраструктурен дефицит и нарастващо обществено напрежение? Или иска да следва пътя на Виена, Грац, Лайпциг – градове, които съчетават икономически растеж с управляема урбанистична динамика?

Изборът не е между растеж и застой. Той е между растеж със стратегия и растеж без стратегия. Първият произвежда устойчив град. Вторият произвежда дисфункция.

В рамките на следващите 12 месеца ОбС-Пловдив има възможност да направи трите най-важни първи стъпки: да преструктурира Фонд "Благоустрояване" към образователна инфраструктура, да приеме методика за реален контрол на паркоместата и да стартира публичен регистър на инфраструктурния капацитет. Тези три решения могат да бъдат взети с обикновено мнозинство, не изискват промяна в национален закон и създават основа за всичко останало.

Дали ще бъдат взети, е въпрос на политическа воля. И на обществен натиск.

Какво ще предприемем като стъпки от Plovdiv24.bg

Ние като най-четена местна медия, носим отговорност пред пловдивското общество и ще предприемем конкретни стъпки, за да започнем споменатите по-горе процедури или поне да предизвикаме обществен дебат за тях, който да доведе до конкретни действия. Първото от които е увеличение на административните такси за ново строителство, които ще позволят значително увеличение на средствата за социална инфраструктура. Вече се доказа, че дори и да се удвоят и утроят таксите, строителното лоби няма основание да вдига цената на жилищата и да оказва натиска на администрацията с подобни аргументи. Ще поведем битка срещу строителното лоби, в защита на увеличение на таксите.

От Plovdiv24.bg вече влязохме в контакт с общински съветници от Пловдив, с помощта на които да започнем входиране на конкретни предложения от споменатите по-горе.