Магазинът на "Билла" на булевард "Шести септември" 221 в Пловдив ще бъде съборен, а на негово място ще бъде построен нов жилищен комплекс. С тази информация разполага Plovdiv24.bg от няколко дни.

Решихме да отправим официално запитване до хранителната верига, откъдето ни отговориха по доста витиеват и неясен начин, от който обаче по-скоро става ясно, че информацията ни е достоверна и че на въпросното място наистина в близко бъдеще предстои да започне нов строеж.

Какво ни отговориха от "Билла"

Благодарим за направеното запитване и възможността да предоставим реална информация по темата, с която да разсеем потенциални слухове и да успокоим нашите клиенти в града.

Магазинът на Billa на ул. "Шести септември“ 221 в Пловдив е сред най-успешните ни обекти в региона както по отношение на финансовите си резултати, така и по отношение на доверието на клиентите. Бъдещите ни планове за обекта са изцяло насочени към неговото развитие и не е предвидено затваряне на магазина за реконструкция.

Като компания с динамично развитие, Billa България идентифицира възможности за реализиране на по-широки формати, в рамките на които нейните търговски обекти се интегрират като част от комплексни концепции. Такъв подход би могъл да бъде приложен и при този обект в бъдеще, но на този ранен етап не бихме могли да предоставим по-детайлна информация.

Можем категорично да потвърдим, че магазинът на Billa ще остане на същото място и ще продължи да посреща своите клиенти.