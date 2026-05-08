Над 11 млн. пластмасови (PET) бутилки и алуминиеви кенове са върнали клиентите на Kaufland България в Пловдив от пролетта на 2023 г. досега чрез двете станции за рециклиране в града. За предадените опаковки във филиалите на бул. "Цариградско шосе“ №94 и ул. "Брезовско шосе“ №127 веригата е издала ековаучери на обща стойност 265 433 евро (519 141 лв.), които могат да се използват за пазаруване, а събраната сума може да бъде дарена и в подкрепа на Българския Червен кръст (БЧК) чрез бутон "Дарение“ на станцията.

Компанията отчита нарастващ интерес към рециклирането на пластмасови бутилки и алуминиеви кенове в специализираните станции в своите магазини. За всяка върната в станциите PET бутилка или кен клиентите получават "ековаучер“ на стойност два евроцента, който може да се използва на касите на същия хипермаркет в рамките на 90 дни.

Рециклиращите станции дават възможност на клиентите и за дарение на събраната сума в полза на Българския Червен кръст (БЧК) чрез активиране на бутон "Дарение“. Така всяка върната бутилка или кен може да се превърне в подкрепа при кризисни ситуации и бедствия, при хуманитарни дейности и за оказване на помощ на уязвими групи. За върнатите опаковки веригата е раздала ековаучери на стойност близо 1,1 млн. евро.

Kaufland България разполага с 11 станции за рециклиране на опаковки, разположени в шест града в страната – пет в София, две в Пловдив и по една във Велико Търново, Плевен, Бургас и Варна.

Локациите включват ключови магазини на веригата, сред които:

• София: бул. "Г.М. Димитров“ №12; ул. "Скопие“ №1; бул. "Царица Йоанна“ №97; ул. "Филип Аврамов“ №3; бул. "Ген. Тотлебен“ №36

• Пловдив: бул. "Цариградско шосе“ №94; ул. "Брезовско шосе“ №127

• Велико Търново: ул. "Краков“ №2Б

• Бургас: ул. "Янко Комитов“ №8

• Плевен: ул. "Сан Стефано“ №80

• Варна: ул. "Д-р Петър Скорчев“ №2

Станциите в магазините на Kaufland приемат пластмасови бутилки до 3 литра от PET материал (обозначени със съответния знак) и метални кенове. В тях не се приемат пластмасови бутилки от мляко и млечни продукти, олио, зехтин и оцет, както и бутилки и кенове, които съдържат течности или са деформирани, или замърсени. Пълните условия за връщане на PET бутилки и кенове са публикувани тук.

Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки. Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от над 7900 служители. През 2026 г. компанията разполага със 71 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.