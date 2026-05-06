Автомобили преминават през пешеходната зона на Голямата базилика, за да успеят да паркират на частен паркинг до Католическата катедрала. На този парадокс в трафика се натъкна наш репортер. Необичайният маршрут се наложи заради блокиран достъп, превръщайки площадното пространство в импровизирано трасе за преминаване.

Plovdiv24.bg припомня, че около Голямата базилика на Филипопол е забранено за автомобили. Там обаче има живущи и няколко офиса. За да им се осигури достъп те имат право да преминават през боларда, който се намира на ул. “Патриарх Евтимий" до бившата галерия “Тракарт".

Там обаче въпросното антипаркинг съоръжение беше не просто вдигнато, но и таксиметров шофьор използва пространството за паркомясто, което всъщност окончателно възпрепятства преминаване на правоимащите.

Така, за да могат да стигнат до вътрешния паркинг, автомобилите трябваше да преминат по улицата покрай поликлиниката и за излизат на пешеходната зона, като я преминат цялата.