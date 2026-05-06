Поредно безумно и самоубийствено пресичане на един от най-оживените булеварди в Пловдив. Репортер на сайта се натъкна на безумието на две жени на бул."Цариградско шосе". Въпреки че в непосредствена близост има подлез в добро състояние, те бяха решили да преминат не просто през зелената площ, но и през общо шестте ленти в двете посоки на движение. И този път двете жени се възползваха от място, където предпазната мантинела липсва.

Репортер на Plovdiv24.bg засне нарушението. Припомняме, че това е тема, която следим от години и съобщаваме, за да покажем лошия пример, който не бива да се повтаря.

За съжаление това не е изолиран случай. Всеки от нас е свидетел на подобни гледки всеки ден и то не просто на малките вътрешноквартално улици, но и на подобни сериозно натоварени пътни артерии. В Пловдив се затвърждава тревожната тенденция пешеходци да рискуват живота си, пренебрегвайки маркираните зони за безопасност. Нарушенията се случват масово в непосредствена близост и до обозначени пешеходни пътеки, създавайки предпоставки за тежки пътни инциденти.

Само преди броени дни на съседен булевард станахме свидетели на подобно нарушение, при който две пешеходки също се изложиха на сериозна опасност. През годините архивът ни е запечатал десетки примери за подобно поведение, при които правилата се нарушават системно на едва няколко метра от законните места за пресичане.

Припомняме, че безотговорните действия на пътя носят сериозен риск не само за здравето и живота на пресичащите, но и за водачите на автомобили. При евентуален сблъсък шофьорите са изправени пред дълги и тежки съдебни процеси и поемат отговорност, дори когато нарушението е предизвикано от пешеходеца.