Сериозна ВиК авария остави част от пловдивчани без водоподаване днес. Екипи на дружеството работят по отстраняването на щетите, като се очаква нормалното захранване да бъде възстановено в ранния следобед.

Видеоклипове в социалните мрежи показват как питейна вода извира директно от асфалта и тротоарите на ул. "Лозенград“ и "Сан Стефано", информира Plovdiv24.bg. Гледката на импровизираните "гейзери“ предизвика коментари сред пловдивчани.

Официалните данни от сайта на ВиК – Пловдив сочат, че най-критично е състоянието на кръстовището на ул. "Сан Стефано“ с ул. "Лозенград“, както и в района на ул. "Люботрън“ № 6. В тези зони водоподаването е прекъснато от 09:00 ч. и се предвижда да бъде възстановено до 17:00 ч. днес.

Проблеми има и в Пловдивска област. В община Асеновград, село Добростан е с изцяло нарушено водоподаване поради авария на напорен водопровод. Местните жители ще останат без вода до окончателното приключване на ремонтните дейности по съоръжението.

Екипите на ВиК остават на терен до пълното отстраняване на всички повреди по водопреносната мрежа в засегнатите райони.