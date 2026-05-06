Близки и приятели на Златан Вълков Златанов отправиха чрез социалните мрежи трогателен и спешен апел за помощ. Мъжът е настанен в Клиниката по изгаряния към УМБАЛ "Св. Георги“ в Пловдив с изключително тежки наранявания – 65% изгаряния по тялото, и животът му е в сериозна опасност, разбра Plovdiv24.bg. Към момента вече е организирана вълна от съпричастност, като 25 души са дарили кръв, но състоянието на пострадалия изисква много по-големи количества за предстоящите интервенции и лечение.

Как можете да помогнете:

Всеки, който има възможност и желание да помогне, може да дари кръв в Районния център за трансфузионна хематология (РЦТХ) – гр. Пловдив, намиращ се на бул. "България“ № 234.

При даряването е необходимо да се посочат следните данни:

Име: Златан Вълков Златанов

Болница: УМБАЛ "Св. Георги“ – Пловдив

Отделение: Клиника по изгаряния

Организаторите на кампанията уточняват, че се търсят хора за четвърта поредна група дарители, тъй като процедурите по възстановяване при толкова висок процент изгаряния са продължителни и изтощителни за организма. Близките благодарят на всички, които вече са се отзовали, и призовават всеки, който е физически здрав и отговаря на условията за кръводаряване, да се включи в спасяването на един човешки живот.