Един от новоизградените паркинги в район "Източен“, чието строителство приключи предсрочно в края на миналата година, вече се оказва малък за нуждите на местните жители. Въпреки пускането в експлоатация на 40 нови паркоместа, автомобилите в района на ул. “Лев Толстой" и “Стою Шишков" продължават да навлизат в съседните тревни площи поради липса на достатъчно пространство.

Репортерска проверка на Plovdiv24.bg установи, че капацитетът на съоръжението е крайно недостатъчен за гъсто населената зона. Новата инфраструктура не е успяла да реши дългогодишния проблем с паркирането.

Ежедневно продължаваме да наблюдаваме гледката на паркирани автомобили върху зелените площи. Решението е просто - поставяне на антипаркинг елементи и платено месечно паркиране за използване на паркоместата, за да не ставаме свидетели на унищожаването на малкото останали зелени пространства в района.