|Предсрочно е завършен нов паркинг в "Източен"
Паркингът е завършен предсрочно и жителите се радват на хубавия коледен подарък.
В интервю за Plovdiv24.bg Емил Русинов сподели, че догодина предстои още работа в района на стадион "Христо Ботев". Планирано е да се ремонтира ул. "Арх. Камен Петков". Там ще се обособят допълнително 130 паркоместа.
