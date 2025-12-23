Предсрочно е завършен нов паркинг в "Източен"

© От днес вече може да се използва обновеното междублоково пространство на ул. "Стою Шишков" 10-14. Мястото разполага с над 40 места за свободно паркиране от гражданите. Благодаря на изпълнителя за бързото и качествено обновяване на зоната! - написа в профила си във Фейсбук кметът на район "Източен" Емил Русинов.



Паркингът е завършен предсрочно и жителите се радват на хубавия коледен подарък.



В интервю за Plovdiv24.bg Емил Русинов сподели, че догодина предстои още работа в района на стадион "Христо Ботев". Планирано е да се ремонтира ул. "Арх. Камен Петков". Там ще се обособят допълнително 130 паркоместа.