Първа клиника по хирургия към УМБАЛ "Свети Георги“ - Пловдив организира безплатни профилактични прегледи на черен дроб и жлъчка в рамките на кампанията "Здраве за всички“, която ще се проведе през месец юни.

Инициативата е насочена към пациенти със съмнения за заболявания на черния дроб и жлъчката, както и към хора с вече установена диагноза. По време на прегледите специалистите ще извършват оценка на състоянието и при необходимост ще насочват пациентите за допълнителни изследвания или лечение.

Заболяванията на черния дроб и жлъчката често протичат без ясно изразени симптоми в ранните си стадии, което прави профилактичните прегледи особено важни. Сред най-разпространените състояния са мастната чернодробна болест, чернодробните кисти, хроничните възпалителни заболявания на черния дроб, жлъчнокаменната болест и възпаленията на жлъчния мехур. Симптоми като тежест или болка в дясното подребрие, подуване на корема, гадене след прием на мазни храни, горчив вкус в устата, пожълтяване на кожата или очите, потъмняване на урината, необяснима умора и загуба на апетит са сигнал за необходимост от консултация със специалист. Ранната диагностика позволява навременно лечение и значително намалява риска от усложнения.

Първа клиника по хирургия към УМБАЛ "Свети Георги“ разполага със съвременна диагностична и лечебна апаратура и осигурява високоспециализирана хирургична помощ от III ниво на компетентност. В клиниката се извършват диагностика и лечение на заболявания в областта на стомашно-чревната и жлъчно-чернодробната хирургия, лечението на хернии, колопроктологията, както и на спешни и гнойно-септични хирургични състояния. Екипът прилага съвременни лапароскопски и минимално инвазивни методи на лечение.

Безплатните прегледи ще се провеждат през целия месец юни, всеки вторник и четвъртък от 12:00 до 14:00 часа в ехографския кабинет на Първа клиника по хирургия, База 2 на УМБАЛ "Свети Георги“, бул. "Пещерско шосе“ № 66, ет. 8.

Предварително записване се извършва на телефон 0882 270 725 в делнични дни от 09:00 до 14:00 часа.