Община Приморско е на път да придобие собствеността върху законно построена сграда, която се намира на едно от най-атрактивните места в града. Това стана ясно от изявление на кмета Иван Гайков, който подчерта, че сделката е резултат от продължителни разговори и усилия в защита на обществения интерес. Имотът, който досега е бил в частни ръце, ще бъде закупен за сумата от 399 500 евро.
След финализиране на придобиването сградата ще бъде реновирана и трансформирана в съвременен детски образователен център. По план обектът ще се превърне в иновативно пространство за деца с интерактивни зали, съвременни методи на обучение и възможности за извънкласни занимания. Целта е да се създаде среда, която да развива знанията и уменията на подрастващите в синхрон с технологичните промени и нуждите на съвременното образование.
След реконструкцията сградата ще бъде интегрирана в бъдещ парк и зона за отдих, които ще променят облика на района и ще добавят нова градска стойност. Кметът посочва, че процесът е резултат от дълга работа и сложни преговори, като крайният резултат е в полза на жителите на общината.
Той изрази благодарност към настоящите собственици, които са предпочели да дадат приоритет на обществения интерес въпреки интереса от частни инвеститори.
