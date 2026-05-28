Ето нов прочит на основните тези и коментари на финансиста Левон Хампарцумян, изразени в ефира на NOVA NEWS.

Понятието "справедлива цена“ е по-скоро политически лозунг и популизъм, отколкото реален икономически инструмент. В публичния дебат никой не може да даде точна дефиниция на този термин. Дори икономическите експерти обикновено обясняват какво не е справедлива цена, вместо да предложат работеща формула. На практика такова определение е неприложимо в реалната икономика.

Преди изобщо да се отваря темата за вдигане на данъците, държавата трябва да докаже, че може да харчи разумно и ефикасно парите на гражданите. Всяка промяна в данъчната политика изисква доверие в начина, по който се управлява държавната хазна.

Гръбнакът на българската икономика - средната класа - е подложен на двоен натиск. Тези хора не само внасят редовно данъците си, но и на практика си плащат втори път (чрез допълнителни лични разходи) за базови услуги като качествено здравеопазване, образование и сигурност.

Част от държавните структури работят лошо и не носят полза на обществото. Трябва да се направи ревизия на ефективността им, като някои от тях дори се закрият или преструктурират. Огромни публични средства потъват без видим резултат. Примери за това са вечното забавяне на магистрала "Хемус“ и скъпото, но все още неработещо както трябва електронно правителство.

Механичното и автоматично увеличаване на заплатите на държавните служители е опасна практика. То не почива на реални резултати, а само подхранва инфлацията и отваря по-голяма дупка в държавния бюджет (бюджетен дефицит). Истинският икономически напредък идва от по-строг контрол и умни публични разходи.