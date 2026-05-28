Известният български поет, писател и драматург Недялко Йорданов излезе с емоционално и остро открито писмо, адресирано директно до министър-председателя на България Румен Радев. В него той поставя един от най-болезнените, но пренебрегвани въпроси на нашето съвремие - системното унищожаване на духовността и "убийството“ на българската книга чрез чиновническо безразличие и търговска алчност.

Писателят споделя, че се обръща лично към премиера, тъй като вече е загубил вяра, че някой друг в държавата би обърнал внимание на гласа на интелектуалците.

В писмото си Недялко Йорданов с горчивина си спомня за времето, когато площад "Славейков“ беше истинското културно сърце на столицата - място, което е респектирало както софиянци, така и гостите от чужбина.

Дълги години нашата столица София имаше една голяма забележителност. Това беше Книжният пазар на площад "Славейков“... Десетки хиляди книги – и стари, и съвсем нови, бяха на разположение на всички граждани, големи и малки, ежедневно, независимо от сезона и времето пише петът Недялко Йорданов до Румен Радев

Писателят припомня как под предлог за временно преместване заради ремонт през 2018 г., пазарът беше прокуден пред хотел "Рила“, където бързо угасна. Въпреки че ремонтът на ул. "Граф Игнатиев“ приключи още през 2019 г., книгите така и не се завърнаха по местата си. Вместо тях на площада бяха монтирани сиви стоманени перголи.

Йорданов е категоричен, че провеждащият се два пъти в годината Панаир на книгата в НДК не може да бъде утеха или заместител на изгубения постоянен пазар. Нещо повече – за повечето родни издателства участие в него се превръща в сигурна финансова загуба поради драстично нарасналите цени.

По думите на писателя, наемите за предстоящото изложение са скочили до шокиращите 5 000 евро за един павилион, при това с изискване за авансово плащане.

Насред жестоката инфлация, поскъпналия ток и горива, хартия, материали, суровини, да се взема от книгоиздателите такава огромна сума, само за да изложат своята продукция, е престъпление. Държавата отказва да кредитира и финансира националното книгоиздаване. Напротив, в случая даже иска да печели от него, от най-бедните – издателите на книги. Кой е този, който решава този въпрос? пита риторично Недялко Йорданов

Интелектуалецът изразява и силното си възмущение от слуховете за евентуално 10-процентно съкращение на бюджетите на културните институции в страната – стъпка, която според него е недопустима.

Като творец с богат житейски и професионален опит, Недялко Йорданов завършва писмото си с конкретен и ясен призив към министър-председателя за незабавна държавна намеса:

Да се предприемат спешни действия за пълното възстановяване на традиционния Книжен пазар на площад "Славейков“.

Държавата да поеме изцяло разходите за наеми на издателствата, участващи в Панаира на книгата.

"Вярвам, че ще обърнете нужното внимание на моето писмо“, завършва писателят, оставяйки топката в полето на изпълнителната власт.

Дали държавата ще чуе гласа на един от най-четените си автори, или поредният вик за спасение на българската култура ще остане глас в пустиня - предстои да разберем.