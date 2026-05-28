Кметът на Варна Благомир Коцев обяви мащабни проверки и подготовка за събаряне на 11 незаконни постройки в района на природен парк "Златни пясъци“ след разкрития за мащабна схема с документи с невярно съдържание. В ефира на "Твоят ден“ градоначалникът подчерта, че общинската администрация вече е задействала процедури срещу нарушителите, въпреки дългогодишното бездействие на други държавни институции.

Според официалните данни, проверките на място са започнали още през 2020 г., но реални последствия към момента липсват поради сериозни пропуски по веригата.

Новите сгради между дърветата в гората

Схемата с удостоверенията за търпимост

Основният лост за легализиране на незаконната дейност се оказват три удостоверения за търпимост, издадени през 2023 г. от главния архитект на район "Приморски“ по времето на предишната градска управа. Тези документи обхващат общо 21 постройки, удостоверявайки, че те уж са изградени преди 2001 година. Проверката на настоящото ръководство и наличните сателитни и фотографски снимки обаче доказват точно обратното — обектите са чисто нови, с модерни конструкции и са издигнати в последните години без никакви разрешителни за строеж. Въз основа на тези спорни удостоверения обаче сградите мистериозно са нанесени в кадастъра и за тях дори са издадени нотариални актове, което поставя под съмнение законността на последващите сделки в района.

Мълчанието на прокуратурата и ДАНС

Благомир Коцев изрази сериозно недоумение от поведението на правоохранителните органи и специалните служби. По казуса е било образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура, което след прехвърляне в Районна прокуратура е спряло да се развива. Още през пролетта на 2025 г. общинската администрация е изпратила пълния обем от документи към Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС), но реакция така и не е последвала. Кметът припомни, че управителят на дружеството инвеститор е бил екстрадиран, но десет дни по-късно заповедта на ДАНС е отпаднала в съда. Коцев беше категоричен, че никога не е виждал въпросния бизнесмен на живо и не е имал комуникация с него, дори чрез посредници.

Новите сгради между дърветата в гората

Вътрешни разследвания и наказания в общината

Местната власт признава, че в структурите на Община Варна също е допуснато забавяне на преписките, от което кметът изрази открито недоволство. В момента половината община е ангажирана с ревизия на документацията, като са назначени две паралелни проверки — административна и експертна. Целта е да се установи дали чиновническото бездействие е било умишлено, като всички служители, замесени в забавянето, ще понесат дисциплинарна отговорност. Коцев защити строителния контрол на общината, като посочи, че това е единствената структура, съставяла актове на район "Приморски“ и голяма община, но административните процедури по връчване и обжалване в горската зона са изключително бавни и тромави.

Новите сгради между дърветата в гората

Предстоящото събаряне и новите собственици

Въпреки че ограничените правомощия и липсата на координация с тогавашната държавна власт в периода 2024–2025 г. са попречили на по-бързата реакция, решението за премахване на незаконните постройки вече е в ръцете на общината. Администрацията подготвя документите за събаряне на първите 11 сгради, които ще бъдат връчени в следващите дни. Процесът се усложнява допълнително от факта, че част от имотите вече са препродадени и новите собственици също трябва да бъдат официално уведомени за предстоящото принудително събаряне в горския фонд.