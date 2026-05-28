Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит. Това се е случило преди 10 часа тази сутрин.

Шестима полицаи са влезли в общината и са го отвели. По техните думи е извикан за разпит по преписка.

Кой е Ерол Мюмюн

Роден на 25 май 1979 г. в Кърджали. Ерол Мюмюн е кмет на града от ноември 2023 г., след като печели местните избори като кандидат на ДПС. Преди да влезе в местната власт, той работи дълги години в банковия сектор.

Според официалната биография на сайта на Община Кърджали, Мюмюн е заемал ръководни позиции в банки в Кърджали и Момчилград. Той е магистър по управление на човешките ресурси от УНСС.

Политическата му дейност е тясно свързана с ДПС. В периода между 2015 и 2019 г. той е общински съветник в Кърджали и оглавява ключовата постоянна комисия по бюджет и финанси в Общинския съвет.

Големият му пробив в местната власт идва през 2023 г., когато е номиниран от ДПС за кандидат-кмет, заменяйки дългогодишния градоначалник инж. Хасан Азис. На местните избори на 29 октомври 2023 г. Ерол Мюмюн печели убедително още на първия тур с 60,25% от гласовете на избирателите.

Той официално встъпва в длъжност като кмет на Община Кърджали на 8 ноември 2023 г. В началото на мандата си определя като основни приоритети за града привличането на чуждестранни инвестиции във високите технологии, подобряването на инфраструктурата, пълната прозрачност в управлението и създаването на условия за задържане на младите хора в региона.