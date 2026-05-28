Извършват се процесуални действия и част от тях са отвеждането на разпит на кмета. Законите ще се прилагат строго и еднакво за всички – няма да има хора над закона, нищо необичайно не се случва. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на извънреден брифинг, свързан със задържането на кмета на Кърджали.

Повече ще има, когато се съберат доказателства. Ако кметът на община Кърджали не е извършил никакви нарушения, няма от какво да се притеснява. Той не е задържан, а е на разпит. Касае се за злоупотреба с обществена поръчка за над 5 милиона, проверяват се обстоятелствата. Не мога да кажа колко назад във времето е това, допълни Демерджиев.

"Нещо важно – понеже по-рано в Кърджали имаше процесуални действия, има един окръжен прокурор Дафин Каменов, който попречи да се случи това и обезсмисли всички действия. Сега има данни, че отново се опитва да осуети въпросните действия. Апелирам към и.ф. гл. прокурор да се вземат мерки. Имам уверението, че ще работим и прокуратурата ще си влезе във функциите. Има такива действия на определени места, но това е лош пример и се надявам своевременно да се вземат мерки“, каза Демерджиев.

Кой е Ерол Мюмюн

Роден на 25 май 1979 г. в Кърджали. Ерол Мюмюн е кмет на града от ноември 2023 г., след като печели местните избори като кандидат на ДПС. Преди да влезе в местната власт, той работи дълги години в банковия сектор.

Според официалната биография на сайта на Община Кърджали, Мюмюн е заемал ръководни позиции в банки в Кърджали и Момчилград. Той е магистър по управление на човешките ресурси от УНСС.

Политическата му дейност е тясно свързана с ДПС. В периода между 2015 и 2019 г. той е общински съветник в Кърджали и оглавява ключовата постоянна комисия по бюджет и финанси в Общинския съвет.

Големият му пробив в местната власт идва през 2023 г., когато е номиниран от ДПС за кандидат-кмет, заменяйки дългогодишния градоначалник инж. Хасан Азис. На местните избори на 29 октомври 2023 г. Ерол Мюмюн печели убедително още на първия тур с 60,25% от гласовете на избирателите.

Той официално встъпва в длъжност като кмет на Община Кърджали на 8 ноември 2023 г. В началото на мандата си определя като основни приоритети за града привличането на чуждестранни инвестиции във високите технологии, подобряването на инфраструктурата, пълната прозрачност в управлението и създаването на условия за задържане на младите хора в региона.