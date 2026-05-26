Пазарът на жилищни имоти в Пловдив продължава да се развива устойчиво и след силната 2025 година, като експертите не очакват сериозен спад в цените през следващите месеци. Въпреки мащабното строителство в града и увеличеното предлагане на нови жилища, търсенето остава високо, а сделките с имоти продължават да се увеличават с по-бързи темпове от средните за страната.

Според брокери и анализатори основната причина за стабилността на пазара е засиленият интерес към Пловдив като място за живеене и работа. Градът привлича както млади семейства и хора от по-малки населени места, така и българи, които се завръщат от чужбина. Все по-често в региона се установяват и чуждестранни граждани, което допълнително увеличава натиска върху пазара на жилища.

В момента цените на имотите в различните райони на града варират значително. В големите жилищни комплекси, като Тракия, цената на квадратен метър започва от около 1500 евро, докато в централната част на града стойностите достигат близо 3000 евро на квадрат. Най-силен интерес се наблюдава към новото строителство, особено към жилищни сгради с модерна инфраструктура, добра енергийна ефективност и ограничен брой апартаменти.

Д-р Свилен Колев, който заместник-председател на Национален статистически институт, заяви пред БНТ, че пазарът в Пловдив продължава да отчита умерен ръст, като данните за първото тримесечие показват минимално понижение в броя на сделките спрямо средното за страната. В същото време обаче цените на жилищата в града продължават да растат и вече отчитат увеличение от около 15% на годишна база.

Специалистите в сектора отчитат и промяна в профила на купувачите. Ако преди години основният фактор е била цената, днес клиентите са значително по-взискателни към качеството на строителството, разпределението на жилищата и средата около сградите. Все повече хора предпочитат нискоетажно строителство, по-малки кооперации и затворени комплекси с повече пространство и спокойствие.

Според брокери купувачите вече обръщат сериозно внимание на качеството на използваните материали, наличието на паркоместа, зелените площи и достъпа до транспорт и инфраструктура. Именно затова модерните жилищни проекти в по-спокойните квартали се продават още на ранен етап от строителството.

Според брокерът Мариела Желева покупката на къща за около 100 хиляди евро вече е почти невъзможнo, особено ако става дума за ново строителство. В този ценови диапазон могат да бъдат намерени единствено стари имоти в отдалечени села, които често изискват сериозен ремонт.

Очакванията на експертите са пазарът на имоти в Пловдив да остане стабилен и през следващите месеци, независимо от активното строителство и увеличеното предлагане на нови жилища.