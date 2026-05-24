През изминалия уикенд (23 и 24 май) стотици любители на железопътния туризъм се потопиха в едно незабравимо приключение. Специалните туристически композиции на БДЖ, движещи се по живописния маршрут между Димитровград и Момчилград, се радваха на огромен интерес и бяха изпълнени до краен предел и през двата празнични дни, споделиха от БДЖ за Plovdiv24.bg.
Природа, фотография и български рекорди
Близо 400 пътници избраха да споделят уикенда в атмосферата на специално организираната туристическа програма. Маршрутът предложи не просто пътуване, а истинско преживяване с грижа за любителите на красивите гледки.
Влакът направи специални спирания за фотопаузи на две от най-живописните локации по трасето:
- Спирка "Средна арда"
- Спирка "Момина скала"
Спирките не са избрани случайно – те се намират в непосредствена близост до най-дългия въжен пешеходен мост в България, което даде възможност на фотографите и природолюбителите да запечатат уникални кадри от Родопите.
Празнично посрещане и незабравими емоции
Организаторите се бяха погрижили празничният дух да се усеща през целия път. Пътуващите бяха посрещнати с официални и вълнуващи програми както при първоначалното си отпътуване от гара Димитровград, така и при пристигането си на крайната гара в Момчилград.
Инициативата на БДЖ за пореден път доказа, че железопътният туризъм в България има огромен потенциал и печели все повече съмишленици, готови да откриват красотите на страната под звука на влаковите колела.
