През изминалия уикенд (23 и 24 май) стотици любители на железопътния туризъм се потопиха в едно незабравимо приключение. Специалните туристически композиции на БДЖ, движещи се по живописния маршрут между Димитровград и Момчилград, се радваха на огромен интерес и бяха изпълнени до краен предел и през двата празнични дни, споделиха от БДЖ за Plovdiv24.bg.

Природа, фотография и български рекорди

Близо 400 пътници избраха да споделят уикенда в атмосферата на специално организираната туристическа програма. Маршрутът предложи не просто пътуване, а истинско преживяване с грижа за любителите на красивите гледки.

Влакът направи специални спирания за фотопаузи на две от най-живописните локации по трасето:

Спирка "Средна арда"

Спирка "Момина скала"

Спирките не са избрани случайно – те се намират в непосредствена близост до най-дългия въжен пешеходен мост в България, което даде възможност на фотографите и природолюбителите да запечатат уникални кадри от Родопите.

Празнично посрещане и незабравими емоции

Организаторите се бяха погрижили празничният дух да се усеща през целия път. Пътуващите бяха посрещнати с официални и вълнуващи програми както при първоначалното си отпътуване от гара Димитровград, така и при пристигането си на крайната гара в Момчилград.

Инициативата на БДЖ за пореден път доказа, че железопътният туризъм в България има огромен потенциал и печели все повече съмишленици, готови да откриват красотите на страната под звука на влаковите колела.