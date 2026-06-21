Когато традициите в качественото образование се съчетаят със стремежа към иновации и международно развитие, резултатите не закъсняват. За Средно училище "Христо Проданов" настоящият период е белязан от двоен триумф, който категорично утвърждава лидерската му позиция в региона. Училището не само постигна исторически връх на държавните зрелостни изпити, но и отваря нова страница в своето развитие чрез престижната европейска програма "Еразъм+", съобщават за Plovdiv24.bg от ръководството на учебното заведение.

В рамките на проекта по "Еразъм+" ще бъдат реализирани две основни дейности. Педагогически специалисти ще участват в мобилности за наблюдение на работни практики (Job Shadowing) в Португалия и Испания, където ще се запознаят с иновативни методи на преподаване, ефективни образователни модели и успешни европейски практики в професионалното образование и обучение.

Учениците от професионалните паралелки ще имат възможност да участват в краткосрочни мобилности и обучение чрез работа в реална професионална среда в европейски компании и организации. Международният опит ще им помогне да развият професионални, дигитални и езикови компетентности и да придобият увереност за успешна реализация в бъдеще.

Ръководството на СУ "Христо Проданов" – Карлово си поставя амбициозни цели с реализирането на проекта по програма "Еразъм+", Ключова дейност 1 (КД1) – "Краткосрочни проекти за мобилност в професионалното образование и обучение". Сред основните приоритети са повишаване качеството на професионалната подготовка, усъвършенстване на чуждоезиковите умения, развитие на дигиталните компетентности, изграждане на умения за работа в международна и мултикултурна среда, обмен на добри европейски практики и внедряване на иновативни подходи в образователния процес.

Двата успеха – първото място в областта на ДЗИ по информационни технологии и новият проект по "Еразъм+" – са доказателство, че когато талантът на учениците срещне подкрепата и професионализма на учителите, се покоряват върхове.