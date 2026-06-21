Изключително ценно и неизвестно до момента археологическо светилище от римската епоха излезе наяве при зрелищна акция на българо-гръцката граница. За голямото откритие в землището на село Бръщен (община Доспат, област Смолян) съобщават от Регионалния исторически музей "Стою Шишков" - Смолян, информира Plovdiv24.bg.

Хванати на място: Спипаха четирима да копаят антики на браздата

Случаят се разиграва на 24 май миналата година, когато служители на Гранично полицейско управление – Доспат провеждат акция в труднодостъпен район на границата. На място, между 204 и 205 гранична пирамида – непосредствено до граничната бразда с Република Гърция, граничните полицаи задържат в крачка четирима души.

Групата е извършвала мащабни незаконни изкопни дейности с металотърсачи и техника с цел търсене на ценни антики.

Археолозите: Обектът е нов за науката, но е тежко засегнат

Веднага след намесата на граничните власти и спирането на престъплението, на място е изпратен екип от археолози на РИМ "Стою Шишков"- Смолян. Специалистите извършват спешен оглед и регистрират наличието на изключително интересен, неизвестен до момента на науката археологически обект от римския период.

За съжаление, древното светилище вече е било сериозно засегнато и частично разрушено от дългогодишната агресивна иманярска дейност в района. Заради локацията на обекта на самата граница, за случая вече официално са уведомени както Министерството на културата в София, така и гръцките археологически служби, с които ще се координират следващите действия по проучването и опазването на ценното наследство.