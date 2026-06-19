Известният български режисьор и аниматор Теодор Ушев, който живее в Монреал, Канада, предизвика дискусия в социалните мрежи, след като публикува серия от снимки на цени в канадски магазин преди скорошно пътуване до България.

В публикацията си Ушев споделя, че обикновено не следи и не сравнява цени, когато пътува: "Аз никога не гледам цени и не сравнявам. Отивам в държавата и плащам, колкото ми поискат", пише той. Но преди последното си пътуване до родината решава да направи изключение и да заснеме цените на продукти, които обичайно купува в Канада. Снимките са направени в скъп магазин за плодове и зеленчуци в Монреал.

Централно място в публикацията заема снимка на опаковани череши, продавани на цена 1,99 канадски долара за либра (малко над половин кило), докато боровинки се предлагат за 2 за 6 долара или 3,50 долара на кутия.

Plovdiv24.bg припомня, че череши с изкупна цена под 1 евро на килограм се предлагат на сергиите в България до 3,50 – 4 евро.

Ушев обръща особено внимание на качеството на опаковката, череши с еднакъв размер, грижливо пакетирани в перфектни порции, в сравнение с традиционния начин на продажба на едро в щайги, познат от българските пазари.

"Как череши от топло Онтарио, пакетирани перфектно, с еднаква големина, струват по-малко от череши от Кюстендил, в щайга, икономически не проумявам", пише режисьорът, визирайки факта, че Кюстендил е традиционен център на черешовото производство в България, докато Онтарио не е регион, познат с топъл климат за отглеждане на череши.

Другите две снимки, които Ушев споделя, показват рафтове със зехтин и мляно кафе. Сред зехтините се виждат марки като Oleajoy, Savou, TuniOlive и L'Estornell, с цени, вариращи между 10,99 и над 25 долара за бутилка в зависимост от обема и произхода. При кафето вниманието е насочено към класическите опаковки на Lavazza – "Qualità Rossa" и "Crema e Gusto" - продавани съответно за 5,99 и 9,99 долара за пакет от 250 грама.

За да подпомогне сравнението, Ушев предоставя и няколко ориентира. Минималната работна заплата в Канада е приблизително два пъти по-висока от тази в България, а курсът на канадския долар спрямо лева е приблизително 1:1 (около 61 евроцента). Той уточнява и че една либра е малко над половин килограм - мярка, рядко използвана в българската търговска практика.

Въпреки изнесените данни, Ушев подчертава, че сравнението не е израз на недоволство от родината му: "Аз обичам България и ще продължавам да се връщам, и да почивам в родината си, независимо колко е скъпо тук", пише той, оставяйки на читателите сами да направят изводите.