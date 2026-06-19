Години наред сред румънските туристи битува мнението, че съседна България предлага по-евтини стоки и услуги. Едно скорошно проучване на пазара обаче е на път да разбие този мит. Пол Ангел, бивш директор на румънската Национална агенция за защита на потребителите (ANPC), направи директно сравнение между цените в магазините в Мангалия и Балчик.

Въпреки че масово румънците твърдят, че родните продукти са по-скъпи от българските, проверката по магазините показва друга реалност. Пол Ангел сподели заключенията си в социалните мрежи, като призова потребителите да бъдат по-прагматични.

Сравних цените в Carrefour Мангалия с тези в Carrefour Балчик. Заключението е изненадващо за много румънски туристи - редица продукти са по-скъпи на българското Черноморие, отколкото на румънското. отбелязва Ангел в профила си във Facebook

Той допълва, че представата за "евтината България“ вече е остаряла. Според него днешната реалност в магазините показва, че това възприятие вече не е валидно във всички ситуации. Поради тази причина той препоръчва на потребителите да сравняват цените и да не вземат решения само въз основа на впечатления или опит от минали години, тъй като касовата бележка остава най-добрият показател за реалната цена на една ваканция.

Наред със сравнението между Румъния и България, бившият директор на ANPC сподели и по-широкия си поглед върху европейския пазар. След като обяви, че напуска родината си, тъй като експертизата му в областта на защитата на потребителите вече не е необходима, той започна да пътува из Европа и да анализира ситуацията в Западна Европа. Първата му спирка е Франция.

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Пол Ангел изрази критично мнение относно двойните стандарти в Европейския съюз, като сподели, че е заминал, за да види как изглеждат френските магазини и да разбере дали Румъния наистина е "черната овца“. Неговото заключение е, че в Западна Европа нещата могат да бъдат, а и всъщност са, много по-зле.

Той изрази разочарование от факта, че същата тази Западна Европа редовно критикува източните страни за неспазване на европейските директиви и регламенти. Според бившия шеф на ANPC остава усещането, че за Румъния важат едни правила като задължителни норми, докато за западните държави функционират съвсем различни стандарти.