Пореден ден на задръствания на АМ "Тракия", пореден ден на институционална безпомощност и бездействие. Мрежата и медиите и днес са залети от информация за огромни 10-километрови тапи в района на ремонтите, в посока Пловдив. Причината отново е, че движението не е обърнато.

Plovdiv24.bg дава думата на своя читател Желязко Светославов, който подкрепи сигнала и разсъжденията си за пътната обстановка с обширен снимков и видео материал. Ето какво ни сподели той:

"Искам да "благодаря" искрено на господата неможачи Иван Демерджиев и Иван Шишков. Искам да "благодаря" и на шефа им Румен Радев за това, че ги инсталира на тези толкова ключови постове.

От Шишков вече разбрахме, че правителството на Радев няма да направи околовръстно на Пловдив. Ние си знаехме, честно казано, но е друго е министърът в очите да ти каже "майната ви".

Посока към София следобед лентите са празни. © Plovdiv24.bg

Днес имах особено обогатяващо приключение на прибиране от София към Пловдив. Тръгвайки в час пик, се бях приготвил за тапите, но на Вакарел нервите не ми издържаха и слязох по обходния път. Път на това нещо може да му се каже само в някоя бананова република, не и в нормална европейска държава. Тук критиката е повече към старите управляващи. Как на някой не му хрумна да преасфалтира тази единствена алтернатива на магистралата? Или поне да я засипе с чакъл, да не сме много претенциозни. Прилагам видео от приключението на няколко човека като мен, които решиха да плюят на окачването си, за да си спестят един загубен час от живота в първата тапа.

Човек обаче, колкото и да си троши колата и да заобикаля ремонта на Ихтиман, умниците са му приготвили втора тапа след тунела. Пардон, много преди тунела. Половината от спестения един час загубихме в тапата преди/след тунела.

Шофьорите които нямат нерви или излишен един час от живота си, си организират атомобилно сафари през обходния "път". © Plovdiv24.bg

Изключително унизително е да си шофьор в България и да гледаш как институциите буквално се гаврят с теб. На всички е ясно какво трябва да се направи — на обяд двулентовото движение да се обръща в посока Пловдив и проблем няма.

От снимките, които ви пращам, дори ще забележите, че гаврата е пълна, защото знакът на входа на ремонта показва, че в посока Пловдив временната организация сочи две ленти. Да, ама не — една е, и тук си задаваме въпроса: дали Демерджиев и Шишков и подопечните им АПИ и КАТ се гаврят с нас, или са толкова некадърни, че не знаят дори какви знаци къде слагат.

Искам да се обърна към господата неможачи, двамата позорящи Пловдив: вашето време изтече, вие много бързо показахте, че за нищо не ставате, аз лично съм пуснал обратния брояч и на този, който ви инсталира там. Ако не ви измете до месец, ще броя, че и неговото време е изтекло", завършва разказа си гневният ни читател.