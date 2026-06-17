Родното Черноморие е изправено пред пореден скандал, свързан с качеството на туристическия продукт и отношението към българските летовници. Известният певец, шоумен и организатор на събития Красимир Недялков изригна в социалните мрежи след кратък и разочароващ престой в Слънчев бряг.

В емоционален и откровен пост той сподели горчивия си опит, който за пореден път повдига неудобните въпроси за родното хотелиерство и ресторантьорство.

След изключително динамичен и натоварен месец, прекаран в организиране на мащабни събития във Варна, Недялков пристига в най-големия ни курорт с една-единствена цел - глътка въздух и заслужена почивка. Вместо релакс обаче, шоуменът получава поредния тежък урок по "български туризъм“.

Безумно високи цени, които по никакъв начин не отговарят на качеството. Обслужване, което на места направо липсва. Персонал, който изглежда така, сякаш му е досадно, че изобщо има клиенти разказва с огорчение певецът Недялков

По думите му, професионализмът и елементарното човешко отношение по Южното Черноморие вече са се превърнали в дефицит - "Усмивка, отношение и професионализъм се срещат по-рядко от свободно място на плажа.“

Изпълнителят е категоричен, че българският турист не бяга от високите цени, а от липсата на насрещна стойност. Само за 48 часа той успява да натрупа повече негативни емоции, отколкото приятни спомени, което го принуждава да прекрати ваканцията си преждевременно.

Красимир Недялков не спести и тъжната равносметка за посоката, в която се развива българският туризъм, и защо сънародниците ни масово избират съседни дестинации като Гърция и Турция. Основните критики на Недялков към курорта. Цените са европейски, но качеството и обслужването остават на критично ниско ниво. Липса на базово гостоприемство и професионално отношение към клиента. Туристите биват възприемани единствено като източник на бърза печалба.

Тъжното е, че мястото има огромен потенциал. Но когато алчността изпревари качеството, а отношението към туристите остане на заден план, резултатът е само един разочаровани хора, които си тръгват с усещането, че са били приети не като гости, а като портфейли.

допълва той в своята публикация

За известния шоумен престоят в Слънчев бряг приключва "още преди да е започнал истински“. Неговият случай обаче е поредната червена лампа за бранша в разгара на летния сезон - сезон, в който битката за българския турист изглежда губеща, ако отношението към него не се промени радикално.