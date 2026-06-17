Родното Черноморие е изправено пред пореден скандал, свързан с качеството на туристическия продукт и отношението към българските летовници. Известният певец, шоумен и организатор на събития Красимир Недялков изригна в социалните мрежи след кратък и разочароващ престой в Слънчев бряг.
В емоционален и откровен пост той сподели горчивия си опит, който за пореден път повдига неудобните въпроси за родното хотелиерство и ресторантьорство.
След изключително динамичен и натоварен месец, прекаран в организиране на мащабни събития във Варна, Недялков пристига в най-големия ни курорт с една-единствена цел - глътка въздух и заслужена почивка. Вместо релакс обаче, шоуменът получава поредния тежък урок по "български туризъм“.
По думите му, професионализмът и елементарното човешко отношение по Южното Черноморие вече са се превърнали в дефицит - "Усмивка, отношение и професионализъм се срещат по-рядко от свободно място на плажа.“
Изпълнителят е категоричен, че българският турист не бяга от високите цени, а от липсата на насрещна стойност. Само за 48 часа той успява да натрупа повече негативни емоции, отколкото приятни спомени, което го принуждава да прекрати ваканцията си преждевременно.
Красимир Недялков не спести и тъжната равносметка за посоката, в която се развива българският туризъм, и защо сънародниците ни масово избират съседни дестинации като Гърция и Турция. Основните критики на Недялков към курорта. Цените са европейски, но качеството и обслужването остават на критично ниско ниво. Липса на базово гостоприемство и професионално отношение към клиента. Туристите биват възприемани единствено като източник на бърза печалба.
За известния шоумен престоят в Слънчев бряг приключва "още преди да е започнал истински“. Неговият случай обаче е поредната червена лампа за бранша в разгара на летния сезон - сезон, в който битката за българския турист изглежда губеща, ако отношението към него не се промени радикално.