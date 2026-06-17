Българският туризъм и ресторантьорски сектор се намират на важен кръстопът, където старите практики отстъпват място на строгата икономическа логика. В публичното пространство често се прокрадват критики относно ценообразуването по родното Черноморие и в заведенията в страната, но представителите на бизнеса са категорични, че сериозните мениджъри не определят цените "гледайки тавана“. Според хотелиера и ресторантьор Георги Тръпков зад всяка цифра в менюто стои реална математика, продиктувана от пазарната реалност. Тя включва непрекъснато растящата себестойност на продуктите, високите сметки за ток и сериозните разходи за поддръжка на качествен персонал – от майстор-готвачите в кухнята до сервитьорите в салона, предава NOVA.

Вълната от сравнения с чужди дестинации обаче става все по-осезаема. Потребителите често дават за пример Италия, където едно кафе в Сан Ремо може да се изпие за 1,20 евро, или практиките във Франция и Испания, където тристепенно дневно меню с включена напитка масово се продава за 14–17 евро. Експертите от бранша, сред които и Тръпков, обясняват, че този западен модел с дневните менюта вече навлиза много сериозно и у нас. Неговата икономическа логика е проста. Той позволява на заведенията да намалят себестойността на продукцията чрез бърза реализация на големи обеми храна и висок оборот.

Проблемът е, че този подход изисква постоянен и голям поток от клиенти, което го прави неприложим като универсално решение за всеки тип ресторант, особено за по-високия клас обекти, залагащи на богато А ла карт меню, личен избор и персонално отношение.

В крайна сметка, преминаването към еврото поставя българския туризъм в повратна точка. Прозрачността на единната валута дава възможност на клиентите мигновено и без усилия да сравняват цените у нас с тези в Гърция, Турция, Черна гора, Италия и Испания. В тази нова реалност родното Черноморие и ресторантьорският бранш вече не могат да оправдават цените си само с географското положение.

За да остане конкурентоспособен, бизнесът ще трябва да предложи нещо повече - безупречно обслужване, абсолютна прозрачност и автентично преживяване, които да накарат туриста да се почувства оценен.