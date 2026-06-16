Туристка сигнализира за некоректна търговска практика в едно от най-старите заведения в Стария град на Созопол, където е била таксувана близо тройно над очакваното за развалена, по нейните думи, храна. Жената е останала шокирана, след като вместо обявената промоционална цена от 11 евро, крайната ѝ сметка е достигнала близо 30 евро за две кафета и две парчета стара торта.

Публикацията й в социалните мрежи вдигна вълна от недоволство информира Plovdiv24.bg. Постът на потърпевшата отприщи стотици коментари на граждани, които споделят за сходни капани в същия обект, намиращ се точно срещу малката църква "Св. Георги“.

Измамата с безкофеиново кафе и торти на две седмици

Според разказа на жената, тя и нейните спътници седнали в кафенето, привлечени от рекламирана на табло акция – торта с кафе за 5.50 евро. Проблемите обаче започнали веднага, тъй като сервираните торти се оказали изсъхнали и по думите ѝ "поне на две седмици“. При плащането персоналът обявил, че отстъпката отпада, тъй като поръчаното кафе било безкофеиново. В допълнение към солената цена от 8.50 евро за парче торта и 4.50 евро за капсула кафе, сервитьорите отказали да върнат ресто от три евро. От местни жители клиентите разбрали, че това е редовна практика от години, а собствениците не се плашели нито от проверки, нито от жалби.

Гняв в мрежата и сравнения с европейските стандарти

Под споделения пост веднага се разрази мащабна дискусия, в която десетки потребители разпознаха заведението под името "Червило“ и го определиха като "капан за балъци“. Друга клиентка разказа как през миналото лято е платила 40 лева за 6 топки сладолед от същата витрина, отново без предварително обявени цени. Почиващи направиха паралел с елитни обекти в чужбина, отбелязвайки, че в най-известните сладкарници във Виена шедьоврите струват между 6 и 7 евро, в Ирландия парче торта е 5 евро, а в австрийските Алпи, в 5-звезден хотел с богата история, кафето е едва 3.50 евро.

Празни плажове и масови призиви за бойкот

Живеещи в Созопол потвърждават, че към средата на юни градът е необичайно пуст в сравнение с минали години, което според тях е пряк резултат от алчността на част от ресторантьорите. Много от коментиращите споделят, че са "задраскали“ българското Черноморие от плановете си преди години заради презастрояването, мръсотията, лошото обслужване и трите различни ценоразписа – за местни, за българи и за чужденци. Масовото мнение на потребителите се обединява около категоричен призив за бойкот на подобни обекти, като единствено спасение срещу порочната практика "ден година храни“.