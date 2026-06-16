През последните дни темата за състоянието, цените и качеството на услугите по Българското черноморие отново се превърна в бойна арена в социалните мрежи и медиите. На фона на традиционните критики, председателят на Българската асоциация за туризъм (БАТ) адв. Ивелин Кичуков написа емоционален текст в страницата си в соицалните мрежи. Той разкритикува вълната от негативизъм, определяйки я като "мода за плюене“ по хората, които инвестират и работят в сектора.

Кичуков прави директно сравнение между туристическия продукт и манталитета в България и съседна Гърция, споделяйки впечатленията на свой приятел от Америка, когото наскоро е развел из двете страни.

Според председателя на БАТ, Гърция в момента преживява истински строителен бум, който обаче далеч не е перфектен откъм регулации и инфраструктура.

В Гърция се строи навсякъде. По баирите, по склоновете, около курортите, около морето. На много места се стига по черни пътища, няма завършена инфраструктура, няма канализация, но строителството върви с пълна сила посочва Кючуков, допълвайки, че имоти масово купуват българи, румънци, сърби и македонци

Голямата разлика обаче не е в липсата на проблеми, а в начина, по който южната ни съседка се справя с тях пред света. Кичуков е категоричен, че гърците не позволяват да се говори лошо за страната им или един за друг, когато става въпрос за националния интерес и туризма.

"Чували ли сте грък ежедневно да обяснява по телевизиите или да пише в социалните мрежи как държавата му е провалена и как туристите трябва да ходят другаде? Аз не съм“, заявява Кичуков.

По думите му при проблем в Гърция реакцията е "мълчание“, бързото му решаване и продължаване напред. Вместо да обикалят телевизионните студиа, гръцките власти и бизнес действат оперативно

Хоп - нова туристическа такса. Хоп - нови глоби. Хоп - промяна в правилата за строителство. Хоп - нови субсидии. Хоп - нова реклама. добавя председателят на БАТ

Резултатът от тази стратегия е виден. Туризмът е основен двигател на гръцката икономика и носи десетки милиарди евро годишно.

ГАЛЕРИЯ: Голямата разлика между манталитета в България и Гърция ‹ Виж всички 16 снимки ›

В противовес на това, Ивелин Кичуков смята, че у нас сме станали "шампиони в това сами да убеждаваме света колко лоша е собствената ни държава“. Той подчертава, че не призовава за затваряне на очите пред реалните проблеми, но прокарва ясна граница между желанието за подобрение и самоцелното рушене на имиджа.

"Има огромна разлика между градивната критика и националния мазохизъм. България има великолепно Черноморие, планини, минерални извори, културно наследство и туристически потенциал, за който много държави могат само да мечтаят“, напомня председателят на БАТ.

Според него е крайно време да започнем да мислим като нация, която иска държавата ѝ да печели, защото "когато печели туризмът, печели цялата държава“.

Като отговор на критиките относно цените по Черноморието, Кичуков сподели и актуални ценоразписи от плажен бар, намиращ се на 10 км от населено място, за да илюстрира стойността на комплекта от чадър и шезлонги. Той призова критиците да погледнат отвъд сухата себестойност на продуктите в склада.

"Цената се определя от инвестиции, персонал, наем, цени на продукта и още доста компоненти, а не колко струва в магазина и склада. В магазина няма готвачи, сервитори, диджеи, 30 градуса жега и още доста невидими подробности отзад зад бара, където едни хора работят за вашето настроение“, заключва Ивелин Кичуков.