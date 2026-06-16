Жътвената кампания през 2026 г. започва при очаквания за добри добиви, но и на фона на сериозни предизвикателства пред българските земеделски производители. Това заяви председателят на Асоциацията на зърнопроизводителите Илия Проданов в предаването "Денят започва“ по БНТ.

По думите му фермерите посрещат старта на жътвата с оптимизъм, но реалните резултати ще станат ясни едва след прибирането на реколтата.

"Всички земеделски производители подхождаме с голяма надежда към реколтата, която предстои да приберем. Дали тя ще оправдае очакванията ни, ще стане ясно едва когато започне жътвата“, посочи Проданов.

Той отбеляза, че към момента е трудно да се направи точна прогноза за добивите и общото производство, но подчерта тревожна тенденция – площите с пшеница в България са намалели с около 2 милиона декара спрямо предходни години.

Според него това не е изолиран проблем, а част от общоевропейска тенденция. За пример той посочи Франция, където тази година площите с пшеница са намалели с около 10 милиона декара.

"Надявам се това да не се превърне в дългосрочна тенденция за Европа, защото рискуваме от традиционни износители на пшеница да се превърнем в зависими от внос държави“, предупреди председателят на асоциацията.

Една от основните теми в разговора беше липсата на финансово подпомагане за сектора. Проданов припомни, че въпреки проведените разговори със служебното правителство, обещаните компенсации така и не са достигнали до земеделските производители.

По думите му в повечето европейски държави фермерите вече са получили подкрепа, докато в България нито зърнопроизводителите, нито останалите земеделски сектори са били компенсирани.

Той подчерта, че необходимостта от помощ остава актуална, тъй като основните разходи по настоящата реколта са направени в период на силно поскъпване на горивата, торовете и суровините вследствие на международните конфликти.

"Реколтата, която сега ще прибираме, остава една от най-скъпите произведени досега, а пазарните цени са на нива, които напомнят 2007–2008 година“, заяви Проданов.

Председателят на Асоциацията на зърнопроизводителите предупреди, че европейските фермери все по-трудно се конкурират със световните производители.

Според него освен Русия и Украйна, сериозно влияние върху международния пазар оказват и държавите от Меркосур, сред които Аржентина.

"Европа остава остров на висока себестойност и все по-трудно успява да бъде конкурентна на останалите производители по света. Това се отразява изключително негативно върху целия сектор“, коментира той.

Напояването остава нерешен проблем

С наближаването на летния сезон отново на дневен ред излиза въпросът за напояването и достъпа до вода.

Проданов посочи, че през годините множество правителства са определяли напояването като приоритет, но без да осигурят необходимите средства и инвестиции за реализация на подобни политики.

Въпреки това той отбеляза, че към момента язовирите са пълни и воден ресурс има.

Добрата новина е, че вода има. Оттук нататък е важно да не изпуснем ситуацията и да осигурим по-лесен достъп до този ресурс каза Илия Проданова пред БНТ

От бранша определят диалога с Министерството на земеделието като конструктивен, но са категорични, че реалните резултати ще зависят от конкретните действия и решения през следващите месеци.