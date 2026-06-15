Никакви проблеми няма с придвижването по АМ "Тракия" тази сутрин, показа проверка на репортер на Plovdiv24.bg.

Движението по магистралата бе изключително натоварено в посока София, но в участъците в ремонт, където движението преминава в едното платно в посока София бяха отворени две ленти. Това позволи на преминаващите тирове и автомобили бързо да преминават през проблемните участъци.

Адът ще е довечера

По стара традиция, не очакваме по обяд АПИ и КАТ да "завъртят" движението и да отворят две ленти в посока Пловдив. Все пак това е "сложна" логистична операция и отнема около 30 минути. Не мислим, че в двете институции разполагат с капацитета да се справят с нея. Затова по всяка вероятност довечера отново ще се образуват тапи и колони с изнервени шофьор, а за по-лесно трафикът ще бъде пренасочен през "първокласните" ни обходни маршрути.

Българинът е изключително неграмотен шофьор

Тук е моментът да не хвърляме цялата вина върху институциите. Ще споделим мнението, което наш читател ни изпрати снощи.