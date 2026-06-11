Огромно задръстване е парализирало движението по АМ "Тракия" в посока Пловдив. Преминаването е изключително тежко, а шофьори коментират за километрични опашки и спрели автомобили. Трафикът е блокиран заради комбинация от стартирал ремонт и извънреден инцидент с камион, съобщават от АПИ за Plovdiv24.bg.

Аварирал ТИР в тунел "Траянови врата" в посока Пловдив

От АПИ информират за нов сериозен проблем, който допълнително спира колоните от автомобили. В тръбата на тунел "Траянови врата" в посока Пловдив е аварирал тежкотоварен камион. Преминаването по активната лента към Пловдив е напълно спряно, а трафикът се осъществява само в изпреварващата лента. На място има екипи на Пътна полиция, които регулират движението, но пропускането е изключително бавно.

Движението към Пловдив е блокирано и от ремонт край Ихтиман

Основната тапа по направлението София – Пловдив започва още от района на Ихтиман. От 11 до 17 юни се извършва основен ремонт между 33-и и 39-и километър в платното за Бургас. Цялото движение е пренасочено двупосочно в отсрещното платно, което свива трафика към Пловдив в една-единствена лента през следващите часове.

Временен график на лентите в ремонтната зона:

До 12 юни (12:00 ч.): Само една лента за Пловдив/Бургас и две ленти за София.

12 юни (след 12:00 ч.) – 13 юни: Две ленти за Пловдив/Бургас и една лента за София (заради уикенд трафика).

13 юни – 17 юни: Движението отново се стеснява до една лента за Пловдив/Бургас и две за София.

Извънреден знак СТОП

Всички превозни средства, които се включват на магистралата от пътен възел "Ихтиман" в посока София, трябва задължително да спират на знак СТОП и да изчакват, което допълнително усложнява кръстовището.

Алтернативни маршрути, за да избегнете тапата към Пловдив

Пътните служби съветват шофьорите, пътуващи от София към Пловдив, да избегнат магистралата и да използват следните обходни трасета:

Подбалкански път (Път I-6): София – Пирдоп – Карлово – Пловдив.

Стар път (Път I-8): София – Костенец – Белово – Пазарджик – Пловдив.

АПИ и КАТ отправят апел към всички водачи да шофират с повишено внимание, да спазват дистанция и в никакъв случай да не навлизат в аварийната лента, за да осигурят достъп на линейки и аварийни екипи.