Суверенно решение на база какво ние имаме, никой не ни кара, както и нашите партньори. Ние не сме държава, която докладва на други страни какво ще прави и какво не – това коментира пред журналисти външната министърка Велислава Петрова във връзка с решението на страната ни да спре предоставянето на военна помощ за Украйна.

Тя направи коментара си след срещата с министъра на външните работи на Република Турция Хакан Фидан, който е на официално посещение в България.

Руската посланичка Елеонора Митриофанова не е идвала при мен, тя беше посрещната на неполитическо ниво – на ниво генерален директор. Важното от тази среща е, че България заяви ясната позиция, че трябва да бъде намерено мирно решение и тази война да спре, отговори министър Петрова на журналистически въпрос.

Plovdiv24.bg припомня, че България прекратява предоставянето на въоръжение за Украйна от резервите на българската армия. Това официално обяви премиерът Румен Радев в началото на вчерашното заседание на Министерския съвет. Решението маркира промяна в досегашната държавна линия на подкрепа, като същевременно продажбите на военна продукция остават възможни.

Военният министър преди два дни също изрично уточни, че доставките от армейските резерви се преустановяват, но търговските сделки извън тях не се ограничават.

Министър-председателят аргументира решението с мотива, че страната ни вече е дала достатъчно и продължава да търпи сериозни социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. По думите на премиера правителството застава твърдо зад позицията, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Той призова за всеобхватен реалистичен подход към конфликта и активно търсене на дипломатическо решение, като допълни, че европейското бъдеще на България не се изразява в наливане на още средства във войната.