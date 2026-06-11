Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година. Това решиха днес депутатите в парламента.

Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите (КЗП), която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите.

Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт поотделно. При повторно нарушение санкциите са двойни.

Търговците на дребно на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти, с оборот за предходната финансова година над 25 000 000 евро са длъжни да публикуват ежедневно до 7:00 ч. в машинно четим формат на интернет страниците си информация за деня за индивидуалните продажни цени на предлаганите стоки от голямата потребителска кошница, определени от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Освен това всеки търговец всеки ден до 8:00 ч. трябва да предостави същата информация и на КЗП.

Предвижда се КЗП да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал и да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени, да показва и цената на едро на конкретните стоки, както и информация за справедливата стойност на стоки, определени със заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Справедливата стойност има индикативен характер и се определя от методика, приета от Министерския съвет.

Който не предостави информация или тя е непълна, неточна, недостоверна или заблуждаваща се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 евро. При възпрепятстване на проверка или неизпълнение на разпореждане на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 евро.

Промените в закона влизат в сила от 9 август 2026 г. и се прилага до 9 август 2027 г., прие Народното събрание.