Сериозни разминавания съществуват между оценките на Европейската комисия и българските власти за размера на бюджетния дефицит. Това заяви членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански в интервю.

По думите му Европейската комисия отчита дефицит от 4,1%, докато данните, представени от Министерството на финансите, сочат 7,8%.

"Трудно е да се каже кое е вярното число в момента, тъй като от страна на Европейската комисия е разбираемо от гледна точка на това, че тя няма достатъчно информация“, коментира Каримански.

Според него основната причина за разликите е, че институциите разполагат с различна и непълна информация. Той посочи, че Комисията е работила с по-стари данни и отправи критики към начина, по който е осъществявана комуникацията с европейските институции.

Каримански заяви, че отговорност за ситуацията носят както предишният министър на финансите Теменужка Петкова, така и служебното правителство.

Те стъпват на по-стара информация. И тук според мен вина имат както предишният министър на финансите в редовното правителство на Желязков, така отчасти и служебното правителство, което можеше да подпомогне с информация. Но най-вече предишният министър на финансите в правителството на Желязков. Нищо не пречеше госпожа Петкова още през октомври да информира Комисията за проектобюджета, който беше подготвила, каза Каримански

Според него Европейската комисия не е била своевременно уведомена за промените след приемането на фискално-структурния план. Членът на УС на БНБ подчерта, че освен бюджетните показатели е важно да се види и програмата за управление на правителството. По думите му именно тя трябва да покаже какви политики ще бъдат реализирани през следващите четири години и как те ще намерят отражение в бюджета и средносрочната бюджетна прогноза.

Каримански коментира и работата на държавната администрация, като според него е необходимо оптимизиране на процесите и премахване на дублиращите се дейности. Той даде пример с различните електронни портали на министерствата, които според него затрудняват гражданите при достъпа до услуги.

"Липсата на стандартизация прави много трудно за хората да се ориентират за услугите, които могат да получат“, посочи той.

Според Каримански въвеждането на единни стандарти и ясни процедури би позволило по-точна оценка на ефективността на публичния сектор и на броя на заетите в него служители.

Той заключи, че към момента в България липсва цялостен визионерски подход към управлението на държавната администрация.