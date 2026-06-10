Окръжна прокуратура – Бургас се самосезира по данни от медийни публикации, според които горски терен край Синеморец е бил предоставен за къмпинг на занижена цена. По случая са разпоредени две проверки, които трябва да установят всички факти и обстоятелства.

Изискват документация по случая

В рамките на първата проверка служители на Областната дирекция на МВР в Бургас ще изискат цялата документация, свързана с казуса. Предстои също да бъдат снети сведения от лица, имащи отношение към случая.

В проверката ще участват и експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите, Изпълнителната агенция по горите и други компетентни институции.

Проверка на административните актове

Паралелно с това Окръжна прокуратура – Бургас ще извърши проверка на всички индивидуални административни актове, издадени във връзка със случая.

За целта държавното обвинение е ангажирало компетентните органи, сред които кметът на община Царево, началникът на Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Бургас, директорът на ОД на МВР – Бургас, областният управител на Бургас и директорът на РИОСВ – Бургас.

Възможно оспорване пред съда

От прокуратурата посочват, че при установяване на незаконосъобразен административен акт ще бъде използвана предвидената в закона възможност за неговото оспорване пред Административния съд в Бургас.

Проверките са насочени към изясняване на обективната истина по случая и установяване дали при предоставянето на терена са били спазени всички законови изисквания.