Темата за цените остава сред най-обсъжданите от туристите, избрали гръцките курорти за лятната си ваканция. Според първите впечатления от началото на сезона, драстични увеличения няма, но почти всички стоки и услуги са поскъпнали в сравнение с миналото лято.

По данни на туристи, които вече са на Халкидики, чаша кафе в заведение струва около 3,50 евро, а бирата се предлага на цени между 4,50 и 5 евро. Безалкохолните напитки достигат около 4 евро, докато порция гирос може да бъде намерена за приблизително 5 евро. Гръцката салата в повечето таверни струва между 9 и 10 евро, а килограм череши се продава за около 7,50 евро.

На пръв поглед цените не изглеждат необичайно високи за популярна туристическа дестинация. Въпреки това разликата спрямо предходната година се усеща. Туристи припомнят, че през юни 2025 г. на същите места кафето е струвало около 2,50 евро.

Тенденцията не е характерна единствено за Гърция. Повишаването на цените се наблюдава в цяла Европа, а растящите разходи за труд, енергия и суровини оказват влияние върху туристическия сектор във всички държави.

Въпреки по-високите сметки, интересът към гръцките курорти остава изключително висок. За мнозина причината е проста - атмосферата, природата и спокойствието продължават да компенсират неудобствата по пътя и допълнителните разходи.

Туристите споделят, че още с първата гледка към Егейско море напрежението от дългото пътуване и натоварения трафик остават на заден план. Топлите вечери, гостоприемството в местните таверни и характерната гръцка атмосфера продължават да привличат хиляди посетители всяка година.

Експерти в сектора очакват и през следващите години туристите да продължат да следят внимателно цените, условията за преминаване на границите и трафика по основните маршрути към Гърция. Въпреки това едва ли нещо ще промени факта, че страната остава една от най-предпочитаните летни дестинации за балканските туристи.