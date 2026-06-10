От днес в Гърция официално стартира мащабна социална програма, която позволява на определена категория пенсионери да почиват напълно безплатно в страната. Инициативата ще продължи да действа до 9 юли 2027 г., предоставяйки сериозна финансова подкрепа за отдих на възрастните хора.

Новината за пускането на социалните ваучери съобщи гръцкият вестник "Етнос", предава Plovdiv24.bg. Общият бюджет, заложен за реализацията на проекта, възлиза на три милиона евро.

Кой има право на безплатен отдих

Социалната инициатива е насочена конкретно към пенсионерите, които са упражнявали дейността си в сектора на свободните професии. Програмата няма да обхване всички възрастни хора, а е строго профилирана към тази група от бивши работещи.

Параметри на ваучерите за туризъм

В рамките на одобрения бюджет ще бъдат разпределени общо 25 000 туристически ваучера. Документите за настаняване дават право на пенсионерите да се възползват от безплатни нощувки, като в регламента е заложен максимален лимит от 12 нощувки на човек.