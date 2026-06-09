От 12 август заведенията за хранене в целия Европейски съюз спират да използват еднократни пакетчета за подправки и сосове като кетчуп, майонеза, соев сос, захар и сол. Радикалната екомярка е част от Регламента на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR), чието поетапно прилагане започва в страните членки през това лято.

Ресторантите преминават към дозатори и бутилки за многократна употреба

Според новите правила ресторантите, които обслужват клиенти на място, са длъжни да заменят пластмасовите опаковки за еднократна употреба с алтернативни решения. На масите вече ще трябва да се поставят дозатори, бутилки или съдове за многократна употреба. По информация на Европейската комисия целта е да се намалят генерираните отпадъци и да се ускори преходът към кръгова икономика.

Статистиката зад пластмасовото замърсяване в Европа

Опаковките в момента съставляват около 40% от общото потребление на пластмаса в рамките на Европейския съюз. Данните на Комисията за 2022 г. показват, че всеки европейски гражданин е генерирал средно по 186,5 кг отпадъци от опаковки. Голямата цел на Общността е да се постигне намаление на тези отпадъци на глава от населението с 15% в периода между 2026 и 2040 г.

Кои обекти остават изключени от забраната

Новите ограничения засягат директно индивидуалните порции сосове и подправки в ресторантите и обектите за бързо хранене. Правилата обаче предвиждат и важни изключения. Забраната няма да се прилага при поръчка на храна за вкъщи, както и за продуктите, които се продават в супермаркетите – в тези обекти пакетчетата остават разрешени. Извън обхвата на новите изисквания остават и медицинските заведения.

Бизнесът има готовност за плавна адаптация

Очаква се ресторантьорите в ЕС да реорганизират дейността си и да адаптират обслужването преди крайния срок през август. От Европейската комисия подчертават, че на пазара вече има широко достъпни алтернативи и са осигурени подробни насоки в подкрепа на бизнеса. Тази мярка е част от дългосрочна стратегия, като от 2030 г. се предвижда премахването и на други еднократни пластмаси, включително миниатюрните бутилки за сапун и шампоан в хотелите.

Ефективността на въведените екоправила ще бъде официално оценена от Европейската комисия през 2032 г. Досегашните действия вече отчитат реален прогрес – регистрирано е около 30% намаление на пластмасовите отпадъци по европейските плажове.