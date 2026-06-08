Силна гръмотевична буря преминава в момента над Пловдив, а впечатляващи кадри запечатаха мига, в който мълния удря хълм Бунарджика в района на паметника "Альоша“.

Според очевидци след удара е възникнал пожар в сухите треви по хълма, като кадри и снимки от мястото бързо се разпространиха в социалните мрежи. Огънят е бил забелязан от десетки пловдивчани, които са наблюдавали бурята над града.

Буреносният фронт донесе интензивни валежи, гръмотевици и множество светкавици над Пловдив и региона. Именно една от тях е предизвикала запалването на сухата растителност в района на емблематичния паметник.