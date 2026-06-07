Късно снощи силно наводнение засегна пловдивското село Крумово и предизвика множество реакции в социалните мрежи. Жители на населеното място изразиха недоволство, като част от тях посочват като възможна причина непочистени улични шахти и поставят въпроса за поддръжката на отводнителната инфраструктура в селото, което е част от община "Родопи“, с кмет Павел Михайлов.

След обществената реакция кметът на Крумово Стоян Минчев излезе с официална позиция по случая.

"Начетох се на какви ли не коментари, от компетентни и не толкова компетентни хора, включително и от обичайните "експерти“ във всяка селска група. Аз обаче предпочитам да говоря с факти.

Шахтите се почистват периодично и това е факт. Може да видите кога съм направил снимките след почистването им.

Количеството дъжд, което се изсипа снощи над Крумово, беше изключително голямо. Не си спомням скоро да е валял толкова силен и продължителен дъжд. Възможно е част от шахтите да са били затлачени, но трябва да се има предвид, че буквално цялото село беше под вода.

Участъкът, който се коментира най-много в социалните мрежи и медиите, събира водата както от централната част на селото, така и от входа на Крумово. Това е уязвима зона и там ще бъде обърнато още по-голямо внимание при бъдещото почистване и поддръжка на шахтите.

Извинявам се за създадените неудобства, но срещу природата понякога е трудно да се противодейства. Въпреки това ще продължим да работим за подобряване на отводняването и предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще“, посочва Минчев.

Темата предизвика и обществен дебат относно отговорността за поддръжката на канализационната и отводнителна инфраструктура в населените места. По закон основната отговорност е на общините, които следва да поддържат уличната канализационна мрежа в изправност, включително почистването на шахти, решетки и колектори. При наличие на канализационни съоръжения, стопанисвани от ВиК оператори, отговорността се разпределя съобразно собствеността и управлението на съответната инфраструктура.

Гражданите не носят задължение да почистват уличните шахти, тъй като това е ангажимент на компетентните институции.

Проблемите в Крумово обаче не се ограничават само до отводняването. Жители сигнализират и за сериозни неравности по пътната настилка на входните и изходните артерии на селото - от "Асеновградско шосе“ и по пътя за с. Ягодово. По техни думи в участъците има големи и дълбоки дупки, които създават предпоставки за инциденти, особено при лоши метеорологични условия и повишен трафик.

Очаква се институциите да предприемат допълнителни мерки за подобряване на инфраструктурата в района.

Екипът на Plovdiv24.bg ще продължи да следи случая и да информира за развитието му.