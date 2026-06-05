Общински съвет - Марица прие решения за финансиране на важни обществени обекти, инфраструктурни проекти и инициативи в подкрепа на образованието, културата и младите хора в общината, съобщиха от институцията за Plovdiv24.bg.

Съветниците одобриха отпускането на средства от целевата субсидия за капиталови разходи през 2026 г. за няколко проекта. Сред тях 378 000 евро за проектиране и изграждане на пенсионерски клуб и библиотека в Скутаре. За изграждане на козирка на втора трибуна на стадиона в селото са предвидени 49 000 евро, а още 49 000 евро ще бъдат вложени в проектиране и изграждане на детска площадка в Граф Игнатиево.

Общинският съвет одобри и 135 285 евро за ремонт на покрива на детската градина в Крислово. В рамките на заседанието съветниците приеха и решения, свързани с финансиране на дейности по строителен надзор и оценка за съответствие на инфраструктурни обекти.

За реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа по ул. "9-та“ в Манолско Конаре са осигурени 11 800 евро. За водопроводната мрежа по ул. "Хан Аспарух“ – от ул. "Еделвайс“ до ул. "Ал. Матросов“ в Царацово са предвидени 16 000 евро. Одобрени са и 4 400 евро за строителен надзор и оценка за съответствие на обект "Второстепенна канализационна мрежа за дъждовни води“ по част от ул. "Омуртаг“ в Строево.

Общинският съвет даде съгласие и за отпускане на 3 500 евро субсидия за читалището в Царацово във връзка с подготовката и отбелязването на 100-годишния му юбилей, както и 2 900 евро капиталов трансфер за културната институция. Съветниците одобриха и изготвянето на парцеларен план за обслужващ път към Източен обходен път на Труд.

По време на заседанието председателят на Общинския съвет Виолета Христодулова призова към съпричастност и участие в кампанията в подкрепа на 16-годишната Албена Ангелова от Рогош, която продължава своята битка за живот. В края на април т.г. в болница Jackson Memorial Hospital – Ronald McDonald House в Маями, САЩ, на нея й бе извършена успешна трансплантация на бял дроб. Днес тя се възстановява под непрекъснатото наблюдение на медицинските специалисти в болницата в Маями, САЩ.

След изписването й от болницата Албена ще трябва да остане в медицински хотел в непосредствена близост до лечебното заведение, за да продължи посттрансплантационното й лечение и наблюдение. От болницата поставят задължително условие да бъде осигурена медицинска грижа през първите месеци след трансплантацията. От екипа на д-р Наталия Габровска заминава лекар, който ще се грижи за момичето. За осигуряване на необходимите разходи за медицински специалист и следоперативни грижи са необходими 5000 евро.

Албена премина през огромно изпитание и вече направи най-важната крачка – получи своя шанс за живот. Сега е моментът всички ние да покажем, че доброто и съпричастността ни обединяват. Вярвам, че всички отново ще отворим сърцата си и ще подкрепим Албена в този труден, но изпълнен с надежда период. Нека заедно й помогнем да се върне у дома здрава и усмихната, апелира кметът на общината Димитър Иванов.

Да дадем надежда на Албена и шанс за нов живот, призова и Виолета Христодулова общинските съветници. Кутия за дарения е поставена в администрацията, а възможност за дарения има и по банкова сметка:

Банка ДСК IBAN: BG07STSA93000032674608 BIC STSABGSF, Златка Маринова /За Албена/

На предишно свое заседание съветниците отпуснаха и финансова помощ за семейството.