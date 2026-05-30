Кметството на село Ръжево Конаре е изготвило официален сигнал до компетентните институции относно изключително влошеното състояние на речното корито на река Стряма в землището на населеното място. Документът ще бъде внесен в утрешния работен ден до съответните държавни и областни органи за разглеждане и предприемане на действия.

Сигналът е адресиран до Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ - Пловдив, с копие до Областния управител на област Пловдив Георги Янев, Община Калояново, РИОСВ – Пловдив и Областна дирекция "Земеделие“ – Пловдив.

В него кметът на кметство с. Ръжево Конаре Гюрга Дарджонова алармира за дългогодишно неглижирано състояние на реката, което вече води до реални рискове за земеделски земи, инфраструктура и прилежащи територии.

Според изложените данни в речното корито са налице силно избуяла дървесна и храстова растителност, значителни наноси и натрупан преносен материал, както и образувани острови и стеснения, които възпрепятстват нормалното преминаване на водните количества. В резултат на това реката променя естественото си течение и започва да си проправя нови направления през най-ниските и уязвими участъци.

Този процес вече е довел до активни ерозионни явления, срутвания на речни брегове, компрометиране на полски пътища, навлизане на водите в земеделски площи и реална опасност за инфраструктурата в района.

В сигнала се подчертава, че проблемът се задълбочава с всяка изминала година, като липсата на своевременни действия увеличава риска от по-сериозни щети и потенциални бедствени ситуации.

Кметството настоява за спешна проверка на място, цялостна оценка на критичните участъци и незабавно почистване на речното корито. Сред исканите мерки са премахване на наносите, островите и опасната растителност, както и предприемане на укрепителни и превантивни дейности, съгласувани между всички компетентни институции.

От местната власт подчертават, че навременната намеса е от ключово значение за предотвратяване на бъдещи щети, които биха надхвърлили значително разходите за превенция и поддръжка.

Кметството очаква институциите да извършат проверка и да информират за предприетите действия в законоустановения срок.