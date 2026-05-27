Екипите на община Асеновград извършват ежедневни интензивни дейности по косене и поддръжка на обществените пространства и тревните площи на територията на целия град. Усилията на местната власт са насочени към овладяване на ситуацията и поетапна обработка на парковете и кварталите след края на продължителния дъждовен период.

Честите и интензивни валежи през последните седмици значително са затруднили работата на екипите. Вследствие на влагата растителността в първоначално обработените терени израства отново само няколко дни след първичната им обработка, което налага постоянен работен режим, включително и в съботните дни.

Напредък по квартали и детски площадки

До момента неколкократно са окосени всички детски площадки на територията на Асеновград, включително тези в кварталите "Баба Тонка“, "Зъбчето“, "Лозница“, "Св. Георги“, "Долни Воден“ и "Горни Воден“. В квартал "Запад“ дейностите вече са към своя край. Предстои работните групи да бъдат насочени към квартал "Изток“, а веднага след това и към "Баделема“, които в момента са последните останали неокосени райони.

През изминалата седмица се извърши косене в гробищните паркове в общината, а планът предвижда до края на седмицата всички детски площадки в града да бъдат обработени повторно. Към днешна дата (27-ми май) в Градския парк тревните площи се подрязват с малък трактор.

Включване на специализирана техника

От утре (28-ми май) обработката ще продължи и в останалите паркови пространства, като в процеса ще бъде включен и специален робот за косене. Машината е изключително подходяща за големи и широки пространства, но техническите ѝ характеристики не позволяват работа в тесни участъци и междублокови зони. Именно това е причината тези специфични райони да изискват повече време и преобладаващ ръчен труд от страна на общинските служители.

Задължения на собствениците и гражданите

От местната администрация отправят апел за съдействие и напомнят, че поддържането на зелените площи не е единствено отговорност на кметството. Съгласно член 23 от Наредбата за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на община Асеновград, грижата за приветливия и естетически вид на прилежащите тротоари, вътрешнодворни пространства и общи части е изрично задължение и на самите собственици, ползватели и живущи в съответните имоти. Общинската управа изразява благодарност към всички граждани за проявеното търпение и разбиране в създалата се климатична ситуация.