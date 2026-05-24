По повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, кметът на Община Марица Димитър Иванов излезе с празнично обръщение. Той поздрави местните просветители, културни дейци и младото поколение, като призова да пазим духовното си богатство. Вижте пълния текст на поздрава:
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, ДЕЙЦИ НА ПРОСВЕТАТА, КУЛТУРАТА И ДУХОВНОСТТА,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ И ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МАРИЦА,
На най-светлия и обединяващ български празник – 24 май, когато с признателност отдаваме почит на делото на Светите братя Кирил и Методий, на техните последователи и на силата на българското слово, сърцата ни са изпълнени с вълнение и гордост към мисията им.
Този ден е символ на духовността, знанието и стремежа ни към просвещение. Ден, в който всички си припомняме, че буквите, словото и културата са съхранили българския дух през вековете и са ни помогнали да запазим своята идентичност и достойнство.
Българската писменост е нашето безценно наследство, която е мост между минало, настояще и бъдеще. Тя ни дава самочувствие като народ, съхранил многопластова култура, оставил следа в световната история и ни задължава да пазим това духовно богатство за поколенията.
С уважение и благодарност се обръщам към всички просветители и дейци на културата, които с всеотдайност и любов към знанието изграждат бъдещето на нашите деца. Вашият труд е мисия, която вдъхновява, възпитава и оставя отпечатък във всяко българско сърце.
Скъпи ученици, бъдете любознателни, пазете силата на словото и носете с гордост българския език и култура! Във вашите знания, талант и стремеж е надеждата ни за по-добро бъдеще! Приемете моите най-сърдечни пожелания за здраве, вдъхновение, духовна сила и успехи!
Честит 24 май!
Честит празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!
Да пребъдат българското слово, дух и традиции!
