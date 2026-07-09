Община Асеновград инвестира мащабен финансов ресурс от над 27 300 000 лева и отделно над 3 000 000 евро в подобряването на материалната база и учебната среда в местните училища и детски градини. Проектите, реализирани по време на управленските мандати на настоящия екип, обхващат цялостни реконструкции, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на нови спортни съоръжения съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на общината. Официалната хронологична справка показва дългосрочен ангажимент за обновяване на образователната инфраструктура в града и околните села.

Първи стъпки в училищната модернизация (2008 – 2009 г.)

Инфраструктурните подобрения започват през 2008 година с осигуряването на 75 000 лева по Националната програма "Оптимизиране на училищната мрежа“ за основен ремонт на ОУ "Отец Паисий“ в Асеновград. Само година по-късно, през 2009 година, стартира мащабният проект за цялостна реконструкция на ОУ "Петко Каравелов“ и ОУ "Никола Вапцаров“ на стойност 4.8 милиона лева, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие“. В двете учебни заведения се извършва подмяна на дограмата, полагане на топлоизолация, изграждане на нови ВиК, отоплителни и ел. инсталации, монтиране на модерно осветление, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и благоустрояване на дворовете със спортни площадки и зони за отдих.

Мащабна енергийна ефективност и нови забавачки (2010 г.)

Годината 2010 се оказва ключова, като по програмата за оптимизация на училищната мрежа са отпуснати 75 000 лева за покрива на ОУ "Отец Паисий“ и ремонт на ОУ "Христо Ботев“. Впоследствие са заделени допълнителни 250 000 лева за обекти в града и с. Златовръх. По същото време стартира и голям проект за енергийна ефективност на стойност 5 329 347.31 лева по ОП "Регионално развитие“, който обхваща 4 училища и 5 детски градини с обща застроена площ от 26 927.25 кв. м. Ремонтите включват:

СУ "Св. св. Кирил и Методий“ – 1 264 176.31 лв.

СУ "Св. княз Борис I“ – 749 265.44 лв.

ОУ "Панайот Волов“ (кв. "Долни Воден“) – 504 316.53 лв.

ДГ "Мир“ – 390 118.00 лв.

ДГ "Асенова крепост“ – 379 811.11 лв.

ДГ "Слънце“ – 282 782.26 лв.

ОУ "Отец Паисий“ (с. Тополово) – 262 733.62 лв.

ДГ "Дружба“ – 174 958.81 лв.

ДГ "Бако Динчо“ – 142 132.68 лв.

Мерките подобряват температурния комфорт на 3268 деца и ученици и спестяват средно по 5398.86 MWh енергия на година. Пак през 2010 година започва и строителството на нова детска градина в кв. "Запад“ за 106 места, реализирана с 1 600 000 лева от Световната банка и общинско съфинансиране.

Спешни ремонти и планински спортни бази (2020 – 2021 г.)

През 2020 година се налага спешна сондажна намеса в ОУ "Ангел Кънчев“ в Асеновград, където стоманобетоновите плочи на сградата провисват с около 15 см. По предложение на Общинската администрация и с решение на Общинския съвет са отпуснати 160 000 лева от местния бюджет за укрепване на 21 класни стаи без спиране на часовете, както и още 60 000 лева за пожарозащита. През 2021 година в с. Тополово е изградена нова спортна зала към ОУ "Отец Паисий“ с 840 000 лева държавно финансиране.

Спортна инфраструктура и саниране (2023 – 2024 г.)

През 2023 година по Програма "Красива България“ се извършва саниране на ОУ "Отец Паисий“ в с. Мулдава с общ бюджет над 265 000 лева. През същата година Министерството на образованието и науката (МОН) финансира нови спортни площадки в дворовете на ОУ "Отец Паисий“ (105 887 лв.) и ОУ "Христо Ботев“ (118 099 лв.). През 2024 година спортната вълна продължава с площадка в ОУ "Ангел Кънчев“ за 194 245 лева, основен ремонт на салона в ОУ "Никола Вапцаров“ за 444 678 лева и реновиране на салона в СУ "Св. княз Борис I“ с 83 983 лева по годишна национална програма.

Милионни инвестиции в нови сгради (2025 г.)

Мащабът на инвестициите се разраства сериозно през 2025 година с изграждането на двуетажен филиал на ДГ "Мир“ в кв. "Баделема“. Проектът е на стойност 9 895 144.65 лева, осигурени от МОН и общината, като базата е разчетена за 6 групи и 128 деца. Паралелно в ПГ "Цар Иван Асен II“ е изградено ново спортно игрище "4 в 1“ за 235 000 лева (със съфинансиране от гимназията), а по Плана за възстановяване и устойчивост е финансиран Младежки център на стойност 918 371 евро.

Текущи и предстоящи европроекти (2026 г.)

През настоящата 2026 година дейностите се фокусират върху европейско и национално финансиране. По Плана за възстановяване и устойчивост започва разширение с нова яслена група и ремонт на ДГ "Асенова крепост“ за 1 020 027 евро. Към ДГ "Бако Динчо“ се изгражда пристройка за нова група за 23 деца на обща стойност около 483 000 евро, осигурени от МОН и съфинансиране. По програма на образователното министерство е одобрен и ремонт на физкултурния салон в ОУ "Отец Паисий“ – Асеновград за 599 400 евро. В напреднала фаза е и подготовката за строеж на изцяло нова детска градина в кв. "Долни Воден“, за която министерството отпуска 2 999 800 лева.