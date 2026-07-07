Лятото вече е в разгара си, а социалните мрежи буквално врят и кипят от публикувани касови бележки откъде ли не. Най-честото сравнение в момента е между цените в Гърция и тези у нас. Сякаш преобладава мнението, че голяма разлика няма, но повечето хора твърдят, че в южната ни съседка получаваме повече за същите пари - и като отношение (най-вече), но и като количество, а и като цялостно усещане.
Не такъв обаче е днешният случай. Пловдивчанин се свърза с редакцията на Plovdiv24.bg, за да сподели впечатленията си от почивката си, на която тези дни се наслаждава по Българското Черноморие и по-конкретно в Царево. Читателят ни изпрати касова бележка от заведение в китното морско градче, от която става ясно, че той и неговата компания са поръчали:
- Тиквички по гръцки - 7.99
- Тиганя от пилешко с ориз - 9.99
- Сафрид - 8.99
- Четири студени чая "Липтън" - 11.60
- Две порции хрупкави пилешки филенца - 17.98
- Минерална вода 330 мл. - 2.00
- Салата с риба тон - 8.99
- Кутия за храна - 0.40
- Всичко това на обща стойност - 67.94 евро
Човекът е категоричен, че цените са напълно нормални и че за всекиго има по нещо: