Лятото вече е в разгара си, а социалните мрежи буквално врят и кипят от публикувани касови бележки откъде ли не. Най-честото сравнение в момента е между цените в Гърция и тези у нас. Сякаш преобладава мнението, че голяма разлика няма, но повечето хора твърдят, че в южната ни съседка получаваме повече за същите пари - и като отношение (най-вече), но и като количество, а и като цялостно усещане.

Не такъв обаче е днешният случай. Пловдивчанин се свърза с редакцията на Plovdiv24.bg, за да сподели впечатленията си от почивката си, на която тези дни се наслаждава по Българското Черноморие и по-конкретно в Царево. Читателят ни изпрати касова бележка от заведение в китното морско градче, от която става ясно, че той и неговата компания са поръчали:

Тиквички по гръцки - 7.99

Тиганя от пилешко с ориз - 9.99

Сафрид - 8.99

Четири студени чая "Липтън" - 11.60

Две порции хрупкави пилешки филенца - 17.98

Минерална вода 330 мл. - 2.00

Салата с риба тон - 8.99

Кутия за храна - 0.40

Всичко това на обща стойност - 67.94 евро

Човекът е категоричен, че цените са напълно нормални и че за всекиго има по нещо: