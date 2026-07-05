Темата за родното Черноморие, пустите плажове и космическите цени традиционно вълнува българското общество всяко лято. Този път обаче защитата на родния туризъм дойде от неочаквано място - от социалните мрежи на лицето от партия "Възраждане“ в Костинброд - Иван Иванов. В емоционален пост той се възмути от "мазохизма“ на българите, които се радвали на чуждия фалит, и реши лично да докаже, че "сензационните новини“ за скъпотията са силно преувеличени.

За целта политикът гордо сподели преживяването си от крайбрежната алея в Слънчев бряг. Там, след близо час чакане за свободна маса, той и компанията му били настанени, а домашните им любимци – любезно напоени с купа вода. За да затвори устата на скептиците, партийният лидер приложи и касова бележка, уверявайки ни, че "хапването беше страхотно, а цената - справедлива“. И най-важното: "Тараторът не е девет евро!“

И наистина, тараторът не е 9 евро. Той е "само“ 3.20 евро. Което, пресметнато в български левове, прави около 6.25 лв. за купичка разбито кисело мляко с краставици.

Ценоразписът на тази "справедлива“ вечеря обаче бързо може да свали розовите очила на средностатистическия български турист. За две наливни бири, зелена салата, порция панирани сиренца, пица "Пеперони“, порция миди и двата споменати таратора, крайната сума набъбва до 53.20 евро. В родна валута това са малко над 104 лева за съвсем стандартно хапване.

Ако за Иванов близо 24 лева (11.90 €) за пица или миди и 16.60 лв. (8.50 €) за обикновена зелена салата са дефиницията за "евтино“ и достъпно, то за повечето българи това си е чиста проба лукс.