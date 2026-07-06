Потребителската кошница у нас е поевтиняла с едно евро за една седмица в резултат на старта на сезонния спад в цените на хранителните стоки. Анализите на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата показват, че в момента общата стойност на стоките в нея възлиза на 54 евро.

Сравнение с предходната година и причини за нивата на цените

Въпреки отчетеното седмично поевтиняване, по същото време на миналата година продуктите в потребителската кошница са били по-евтини, струвайки 53 евро. Експертите обясняват по-високата стойност на стоките през това лято с натрупаната инфлация през годината и по-високите цени на горивата. Тези колебания се усещат сериозно от гражданите, тъй като разходите за храна формират най-големия дял от домакинските бюджети – близо 30 на сто, което е значително повече от отделяните средства за транспорт и поддръжка на жилището.

Кои продукти поскъпнаха и кои поевтиняха на пазара

През последната отчетна седмица се наблюдава динамика при различни групи стоки:

Поскъпване: Най-значителен ръст е регистриран при доматите – близо 17,73 на сто. Нагоре са се придвижили и цените на ябълките (10,36 на сто), краставиците (7,34 на сто) и черешите (6,06 на сто).

Поевтиняване: Сериозен спад има при цената на зеления пипер – с 21,38 на сто, следван от тиквичките (12,70 на сто), лещата (6,95 на сто) и морковите (6,19 на сто).

Различните гледни точки на купувачите на терен

Потребителите реагират по различен начин на ситуацията на пазарите. Купувачът Руси споделя, че пътува от краен квартал до центъра, тъй като купените от него зеленчуци там са му стрували 6 евро – сума, много по-ниска от предлаганата в кварталните магазини. По негови думи доматът на пазара е 1 евро, докато в търговските обекти достига 4 евро, което му спестява не по-малко от 20 евро на едно пазаруване. В същото време други клиенти заявяват, че не усещат поевтиняването, като дават пример със зеления боб, чиято цена е 4 лева въпреки масовото му присъствие в градините, и допълват, че месото остава най-евтино на фона на скъпите домати и сирене.

Браншови анализи и идеи за директни продажби

Очакванията на гражданите са свързани с по-сериозно поевтиняване до есента с навлизането на по-големи обеми земеделска продукция. От Националната овцевъдна асоциация посочват, че липсата на кооперативи със собствени точки за продажба пречи на качествената продукция да стига до хората на приемливи цени, пише bTV. Те изчисляват, че при директни продажби без посредници кравето сирене може да струва 6 евро за крайния клиент, а овчето – 8 евро, поради което асоциацията ще работи за създаване на собствена магазинна мрежа.

От браншовата камара "Плодове и зеленчуци“ допълват, че върху високите цени оказват влияние проблемите с напояването, климатичните промени, болестите по културите, липсата на работна ръка и по-високите нива на ДДС за сектора у нас в сравнение с други страни членки. От Комисията по стоковите борси обясняват скока при доматите и краставиците с временното изчерпване на текущата продукция и липсата на ритмични доставки преди излизането на следващите сортове, докато при черешите повишението е породено от края на техния сезон.